Det sitter en midlertidig ansatt på Fylkesmannens kontor i Vadsø og overkjører lokaldemokratiene rundt om i Finnmark med håpløse vedtak om stenging av skuterløyper.

For Altas del er noen løyper stengt f.o.m 4. mai med henvising til § 8 og § 10 i naturmangfoldsloven. Andre er stengt av hensyn til reindrifta og det er helt greit. Når det gjelder løype 9-10 og 12 er det mye som skurrer. Når det gjelder løype 9 og 10 er det begrensninger i motorferdsel med henvisning til naturmangfoldsloven og det er dverggåsa som er begrunnelsen.

Direktoratet for Naturforvaltning skriver følgende i Handlingsplan for Dverggåsa: «I eksisterende verneområder etableres ferdselsrestriksjoner dersom dette ikke eksisterer fra før. I områder som ikke er vernet må ferdselsrestriksjoner vurderes i forbindelse med forslag om vern eller annen sikring. Landing med sjøfly og helikopter bør unngås og bruk av motorkjøretøy (for eksempel terrenggående ATVer). Innenfor raste- og hekkeplasser i aktuell periode for dverggjess bør unngås.» Her er sneskuter selvfølgelig ikke nevnt siden skuterløypene stenger seg selv lenge før den aktuelle perioden for området som er 1. juni til 15. august.

Dverggåsa må på sin ferd fra Hellas til Iesjavri først fly gjennom et jaktområde under vårjakta i Kautokeino. Denne jakta foregår i perioden 15. mai til 10. juni. Dette er en spesialordning for Kautokeino, fastsatt i en egen forskrift av Direktoratet for naturforvaltning av 6. juni 2013. Denne forskriften ble vedtatt selv om direktoratet i sin handlingsplan fra 2009 sa det stikk motsatte nemlig at denne jakta måtte avsluttes. Norsk Ornitologisk Forening, for øvrig DNs støttespiller, påpeker at vårjakta i Kautokeino bryter med grunnleggende prinsipper i viltforvaltning. Det er en fare for at andre arter som IKKE ER JAKTBARE BLIR SKUTT LIKEVEL, og de er særlig bekymret for DVERGGÅS.

De individene som overlever vårjakta i Kautokeino flyr videre til Stabbursnes Naturreservat i Porsanger hvor Valdakmyra er rasteplass for bla. hekkende dverggjess. I månedsskiftet mai/juni trekker de videre til hekkeområdene på Iesjavri. Og hvorfor brukes vårjakta i Kautokeino som argument? Dette understreker det absurde med at skuterkjøring i tiden før fuglene kommer til det aktuelle området umulig kan ha noen innvirkning på forvaltningen av dverggjess bestanden. Det er helt andre forhold som er medvirkende til at bestanden ikke øker raskere.

Når det gjelder løype 12 er det ikke gitt noen begrunnelse for å avslå søknad om utvidet åpningstid. Løype 15 er begrunnet med at dette er en tilførselsløype til kommunegrensen mot Kvalsund og at løypene i Kvalsund er stengt. Derfor er det ingen grunn som skulle tilsi forlenget åpning. Det er grunn til å tro at det samme gjelder løype 12 (Nesvann-kommunegrensa(Stabbursdalen) og her blir argumentasjonen håpløs. Det er mange fiskevann langs løype 12 som ville vært enkle å nå på ski dersom man kunne kjørt til fjels med skuter først. Nei det er ikke alle som har helse eller kondisjon på lik linje med skifantomene.

Det kan synes som det er enklere for Fylkesmannen og DN å overkjøre lokaldemokrati med håpløse forbud eller begrensninger for motorferdsel i utmark enn å ta tak i de virkelige problemene. Man kan undre seg over hvorfor Fylkesmannen og til dels DN ser på skuterkjøring på snelagte løyper og islagte vann som et problem mens for eksempel vårjakta i Kautokeino godtas.

Altapostens leder skriver så pent at balansegangen mellom lokaldemokrati og Fylkesmannens beslutninger er en finstemt øvelse hvor det er behov for en bedre dialog og kvalitetssikring. Dette kan vel de fleste som har fulgt med i skuterdebatten og spesielt forlengede åpningstider skrive under på. Kommunene, eller i hvert fall Alta kommune, har etter sigende gjort en prikkfri jobb med forberedelsen til søknad om utvidelse av skuterløypene. Reindriftsnæringen har kommet med sine innspill, noe også de andre som skal høres har gjort. Kommunen har i dialog med de berørte parter kommet frem til at noen løyper må stenge av hensyn til reindrifta, mens andre kan holdes åpen til 14/21. mai. Her har Fylkesmannen satt seg på bakbena og overkjørt kommunen. Fra og med 2017 har den midlertidig ansatte Fylkesmannen funnet ut at det er behov for faste datoer for stenging og disse er satt til 7.14 og 17. mai. Nei ikke 21., men 17. mai PUNKTUM.

Hva som er Fylkesmannens agenda med den meningsløse maktarrogansen kan man bare undre seg over, men det er nærliggende å tro at SNO skal/må sette inn alle ressurser på å overvåke vårjakta i Kautokeino. Derfor synes dessverre ikke Fylkesmannens agenda å være for å forvalte lover og regler etter beste hensikt i et finstemt samspill med lokaldemokratiet.

Frank Olaussen