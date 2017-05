– Fefo bidrar til å finne løsninger

I lederen «I pose og sekk» den 9. mai tar Altapostens redaktør for seg FeFos rolle og samfunnsansvar knyttet til saken om Skillemoen. Det er redaktørens klare rett å ha synspunkter og fremme debatt. Noen av påstandene om FeFo bør imidlertid nyanseres.

Roller

Først vil jeg tilbakevise at det er et dårlig klima mellom Alta kommune og FeFo. At vi i enkelte saker er uenige vil være naturlig siden vi har ulike rammer for våre virksomheter. Stortinget har gjennom Finnmarksloven bestemt at Finnmarkseiendommen skal ligge til felles bruk til beste for fylkets innbyggere, og som grunnlag for samisk kultur. Det er derfor ikke hensikten at FeFo skal selge unna eiendommen bit for bit.

FeFo er samtidig ansvarlig for en samfunnsnyttig bruk av Finnmarkseiendommen. Det skjer gjennom et konstruktivt samarbeid med kommunen i plansammenheng. I FeFos strategi er det nedfelt at vi skal disponere arealene i tråd med godkjente kommunale planer.

Tomtepriser

Prisene på tomter bestemmes ikke av FeFo. Prisene bestemmes av en rekke forhold. Først av opparbeidingskostnadene som i de senere år er blitt svært høye. For en boligtomt vil beløpet for disse kostnadene ofte komme opp i 500.000 - 600.000 kroner. Kostnadene dekker etablering av vei, avløp, vann og strøm. I tillegg skal grunneier ha betalt for selve tomta, det vi kaller råtomtverdien.

I saker der FeFo er involvert vil råtomtverdien FeFo skal ha utgjøre rundt 15-25 prosent av total tomteverdi. Hvis FeFo valgte å gi vekk tomta gratis ville tomta uansett ha kostet 500.000 - 600.000 kroner. Det er også et valg FeFo er avskåret fra, fordi vi er satt til å forvalte verdiene på vegne av hele fylkets befolkning, ikke bare Altas innbyggere. Å gi bort tomter eller selge til underpris innebærer at verdien overføres til en enkelteier på bekostning av fylkets øvrige befolkning.

Den viktigste faktoren som påvirker tomteprisen, er etterspørselen. Den styres verken av kommunen eller av FeFo. Det er samfunnsutviklingen i Alta med tilflytting som gjør at etterspørselen etter tomtearealer øker og prisene går opp. På mange måter er det et sunnhetstegn siden det viser at folk har tro på stedet, og ønsker å investere.

Forutsigbarhet, makeskifte og full styring

I dialogen med kommunen om Skillemo har kommunen ytret ønske om full styring med utbyggingen og hvor den enkelte bedrift skal etablere seg. På bakgrunn av kommunens ønsker har FeFo tilbudt en avtale om disposisjonsrett, som gir kommunen full styring av arealene innenfor planområdet. Avtalen åpnet også opp for at FeFo etter ønske fra kommunen kan makeskifte arealer med bedrifter som i dag eier annen lokalitet og som vil etablere seg på Skillemo. FeFo har allerede imøtekommet et ønske fra kommunen om flytting av Veidekke AS dit på grunn av forurensningsfare der Veidekke tidligere holdt til.

Uenigheten mellom FeFo og kommunen dreier seg i dag i hovedsak om det er nødvendig for kommunen å eie arealene eller ikke. Det gjelder særlig fordi kommunen – når området er ferdigstilt – ikke selv skal eie tomtene på Skillemo. FeFo har derfor laget et forslag med forutsigbare festeavgifter for tomtene, som gir bedriftene fast pris for de neste 25 årene regnet i 2017-kroner. For en normal tomt på 5 dekar er det snakk om 25.000 kr i årlig festeavgift.

Samlet sett mener jeg at FeFo har bidratt til å finne løsninger, og jeg kjenner meg derfor ikke igjen i beskrivelsen som gjengis i tirsdagens leder.

Jan Olli,

Direktør i FeFo