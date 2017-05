På tide å ta ansvar

Mens Alta-politikerne har diskutert fremtidens skolestruktur, har de som startet i 1. klasse fullført barneskolen og er klar for ungdomsskoletrinnet. Det er på tide å ta en beslutning.

Det blir feil å si at politikerne har befunnet seg i et kollektivt friminutt. Tvert i mot handler det om særdeles vanskelige valg, som betyr mye for både nærmiljøene, lokalsamfunnet og skolenes rammebetingelser for å skape både trivsel og resultater. Det er derfor temperaturen er så høy, selv om vi tror mange nå er «mett» av hele saken.

Dessverre kan ikke Alta-skolen være fornøyd med resultatene, heller ikke når det gjelder tilstanden for flere av skolebyggene. Det er årsaken til at prosessen ble igangsatt med en rekke utredninger, i tillegg til at det er åpenbart et økonomisk spørsmål om det er bærekraftig med 18 skoler.

Vi registrerer at det blir gjort mye for vri debatten bort fra økonomi. Det er å kaste blår i øynene på innbyggerne. Selvfølgelig er det kostbart å drive så mange skoler, og kostnadene kan i neste omgang bli et problem for et annet krevende kjerneoppdrag: Helsevesenet.

Ressurser og kvalitet henger nøye sammen og fra rektorkollegiet var det innledningsvis stor enighet om at det var ufornuftig å bruke «ostehøvelen» på drifta. Uten vikarer, ekstra lærerressurser, utstyr og moderne materiell, blir skolen akterutseilt. Selv om vi tror alle gjør sitt ytterste for skolebarna i Alta, handler det om å designe framtidens skole med et langsiktig perspektiv, som neppe er tradisjonelle trikkeskinner der elevene sitter stablet på rekke og rad. Vi tror derfor det er klokt å bygge nytt i stedet for å klatte på slitne skolebygg. Ellers i verden blir foreldre og lærere veldig glade når nye skoler bygges.

Nærskolens kvaliteter bør ikke underkommuniseres. Vi har sett mange gode argumenter, ikke minst fra foreldrene på Aronnes som ser ut til å vinne fram med sine advarsler om en superskole med fire paralleller. De får sannsynligvis 1-4 skole som i dag, før veien går videre. Heller ikke en storskole med tre paralleller på «nøytral» grunn er uten negative sider, men vi mener det er fornuftig å bygge en skole for Alta sentrum og Alta vest som tar høyde for utbyggingsprosjektene som er på gang, for eksempel Skoddevarre som blir en helt ny bydel. Erfaringene fra Vadsø er at en 3-parallell skole fungerer bra.

Neste debatt vil komme i øst. Når det ikke er samsvar mellom tomtepolitikk og skolepolitikk, får vi situasjonen som har oppstått i Saga, der det allerede er fullt. Boligene kryper opp mot Skogvannet, der unge mennesker nødvendigvis får barn, som etterhvert skal gå på skole. Derfor trenger vi en helhetlig debatt om hvordan vi skal stelle oss her. Svaret er ikke nødvendigvis å tenke ukritisk på at det skal være stort og sentralisert, men å finne gode løsninger som tar hensyn til både trivsel, kvalitet, trafikale forhold – og økonomi.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør