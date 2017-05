Bekymret for lokalavisa

Regionrådet har registrert at flere Amedia-aviser kutter i utgivelsesfrekvensen på papir. Sist ute var Rjukan Arbeiderblad og rett før det Rana blad. Vi er bekymret for at dagbladet Finnmarken og Finnmark Dagblad vil komme til å gjøre det samme. En redusert utgivelsesfrekvens vil kunne være dødsstøtet for Finnmarken som papiravis.

Salget av avispressa fra Finnmarken i Vadsø til Trykkeriservice i Lakselv kan tyde på at papirutgaven av Finnmarken ikke har særlig høy prioritet. Det registreres etter dette at nyheter blir «gamle» på veien fra trykkeri i Alta til publikum i Øst-Finnmark etter nedleggelsen av trykkeriet i Vadsø.

Finnmarken er en viktig samfunnsaktør som setter dagsordenen i mange viktige saker for kommunene og innbyggere i øst. Når man ser de negative konsekvensene av NRK Finnmark sin reduserte tilstedeværelse i Vadsø og Øst-Finnmark, med færre saker og mindre oppmerksomhet rundt den østlige delen av fylket, så er vi svært bekymret for vårt mediemangfold.

Øst-Finnmark regionråd er opptatt av å beholde journalistene i Finnmarken lokalt i Øst-Finnmark med en selvstendig redaksjonell ledelse og at papiravisa holder dagens utgivelsesfrekvens.

Øst-Finnmark regionråd

Robert Jensen

Ordfører Vardø