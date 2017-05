– Vis at dere tar folk på alvor

Altapolitikere fikser våken lege på nattevakt, kan en lese om i Altaposten den 3. mai. Hovedutvalgsleder for helse og sosial, Kristin Jensen (Ap), sier at befolkningen er sviktet av Helse Nord og helsemyndighetene, men Ap tar befolkningen på alvor og vil bruke millionbeløp for å styrke den kommunale legevaktsordningen.

Hun sier at det er full enighet i Ap og hun regner med at samarbeidspartiene er med. I første omgang vil de gå for tilstedeværende lege. Etter avisartikkelen har vært på trykk har hovedutvalg for helse og sosial behandlet saken. Der kom Frp, Venstre og Høyre med et forslag om å få på plass tilstedeværende lege og sykepleiere på natt fra 1.september.

De hadde inndekning på forslaget sitt.

Det ble nedstemt av blant annet hovedutvalgsleder for hele og sosial. Så en kan gjerne lure på om Alta Ap taler med to tunger. Kanskje økonomien til kommunen er viktigere enn tilbudet til befolkningen. Eller kanskje ble det nedstemt siden det ikke var Ap som kom med forslaget.

I Kapitel 2 paragraf 6 står det. Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning: Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet.

Det er mulig kommunen holder seg innenfor reglene ved at vi har hvilende nattevakt. Jeg håper at Ap har snudd når saken kommer opp i kommunestyret. Vis at dere tar befolkningen på alvor.

P.S: Etter hva jeg har forstått, ønsker ikke Ap å få lege på plass før budsjettforhandlingene for neste år.

Odd Walseth

Kystpartiet i Alta