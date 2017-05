– Finnmark bør bestå som et eget fylke

Finnmark er stort og mektig, værhardt og vakkert. Å bo i Finnmark er noe for seg. Hva annet kan en si. Å kjenne stedet der man bor, og kjenne stedene der man ikke bor. I det store vide Finnmark fra kyst til fjord, til vidder og innland og til landegrensene mellom Norge, Finland og Russland. Det krever sitt å kjenne Finnmark; det krever både historie, interesse og kjærlighet. Slike ting som handler om identitet. Og stolthet og identitet er viktig i Finnmark. Hva har dette med beslutningen om å slå sammen Finnmark med Troms å gjøre?

Ganske mye.

Hvordan skal en ny storregion greie å ivareta folk i Finnmark sitt ve og vel, når det blir lengre avstand mellom de som sitter og tar beslutninger og innbyggerne? Hvordan skal et nytt fylkesting kunne inneha den samme kunnskapen om folk og samfunnsliv i Finnmark, som dagens folkevalgte i Finnmark har? Det er jo utfordrende allerede i dag å holde oversikt over hva som rører seg over hele fylket. Jeg frykter at et sammenslått Troms og Finnmark betyr en svekkelse av demokratiet og muligheten folk i Finnmark har til å påvirke og opplyse de folkevalgte som er valgt til å representere de i det nye felles fylkestinget.

Større avstander vil føre til økt sentralisering, både av arbeidsplasser og makt. Hvor er det beslutningstakere samles for å fatte store og små avgjørelser? Jo til steder det er lett å komme seg, der det finnes en storflyplass og gode konferansehoteller, og til de mest befolkningstette tyngdepunktene som vil ligge utenfor Finnmarks grenser i den nye regionen. Hvor er det lettest å samlokalisere oppgaver? Jo der miljøene er store fra før av. Vi vet godt hva historien (nær og fjern) forteller.

Effektivisering av fylkeskommunene, og økonomisk besparelse er et av argumentene som blir brukt – det bruker bare å bety en ting for Finnmark sin del: tap av kompetansearbeidsplasser. Slik det alltid går når staten skal fusjonere, slå sammen, effektivisere, omorganisere. Finnes det en statlig virksomhet i Finnmark som blir utsatt for slike prosesser, havner som regel flere arbeidsplasser ut av fylket.

Hvorfor blir ikke folk i Finnmark hørt? Finnmark fylkesting har sagt nei til en sammenslåing. Ikke har regjeringen greid å legge frem noen form for redegjørelse av konsekvenser for arbeidsplasser og demokrati ved å slå sammen Finnmark og Troms heller, bortsett fra at staten selv skal opprettholde sin post i Finnmark ved fylkesmannen. Resten skal visst komme i neste omgang. Og hva det egentlig innebærer er jeg svært usikker på. Derfor står jeg fortsatt ved at Finnmark burde bestå som eget fylke.

Trine Noodt

1. kandidat

Finnmark Venstre