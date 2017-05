– Dårlig vedtak

I Altaposten fredag slår nestleder i hovedutvalget, Tommy Berg, kategorisk fast at det beste er en 4-parallellskole på Komsa. Det samme uttaler Bente Haug med stor bravur. Det hevdes at skolene lider av sårt tiltrengt faglig utvikling. Det er et utsagn jeg bestrider utfra egen erfaring. Det som har vært framme i media er mangel på utdannet personell og ønske om flere lærere i klasserommet.

De siste 10-15 årene har det ikke vært annet enn såkalt «faglig» utvikling. Kan nevne i fleng LUS, LP-modell, Vurdering for læring, MIA og nå sist alle som er ute i studier etter kravet om 30 og 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk. Kommunen har brukt store ressurser på disse utviklingsprogrammene. Mener politikerne at dette ikke har hatt noen effekt?

Hva som blir bedre ved at et personale består av 80-100 i stedet for 30-35 personer er uforståelig for undertegnede. Du vil i stedet få oppdeling av personalet i mindre enheter for å kunne få til nødvendig faglig og metodisk samarbeid.

Det er klart at nybygg høres fristende ut, men ikke på bekostning av alle de klare fordelene nærskoler gir. Med en halv milliard kan en gjøre mer enn male «vegger og skifte takplater» i eksisterende skoler.

Jeg drister meg til å stille spørsmål ved hvilken faglig kompetanse hovedutvalget har for å kunne bestemme skjebnen til elevene i disse tre skolekretsene i overskuelig fremtid. De ser glatt bort fra alle høringsuttalelser som er kommet inn. Hva er poenget med høring hvis man ikke lytter?

Alle ønsker at skoledebatten skal avgjøres nå, vi orker ikke flere omkamper. MEN da nytter det ikke med vedtak som går på tvers av alle uttalelser fra berørte parter. Saken kan legges like død ved et vedtak om å beholde eksisterende skoler, men ruste dem opp til akseptabel standard. Jeg føler meg meningsberettiget som lærer i Altaskolen i mange år , selv om jeg nå er pensjonist. Foreldre og besteforeldre – nå må alle på banen og si klart i fra hva vi ønsker at våre politikere skal bestemme. La «hylekoret» bli kraftig og høylytt!

Randi Holum