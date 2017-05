Krever digitalt løft også i distriktene

KS Finnmark, Troms og Nordland mener en robust, sikker og godt utbygget digital infrastruktur må prioriteres i distriktene. Årsaken er det pågående digitale skiftet, der stadig flere tjenester leveres til innbyggerne helt eller dels over internett.

– Alternativet til en god digitial infrastruktur over hele landet er at befolkning og kommuner i distrikter blir en del av et digitalt utenforskap i Norge.

KS-fylkeslagene trekker fram at enkeltstående feil har ført til alvorlige og langvarige utfall:

– Eksisterende internettforbindelser må gjøres mer robust ved feil i infrastrukturen. Det har vært svært mange brudd i fiberkabel i sjø vinteren 2017 som viser at den digitale infrastrukturen ikke er solid nok for mange kommuner i Nord-Norge og at reparasjoner kan ta lang tid. Kommuner uten alternativ fiberforbindelse har vist seg å være svært sårbare når det blir brudd.

Blant annet ble en rekke kommuner i Øst-Finnmark rammet av et fiberbrudd i vinter. De sindige finnmarkingene klarte seg uten, men det er ikke godt nok at slikt kan skje i 2017, mener KS.

Det felles fylkesmøtet setter opp fire punkter de mener må på plass nå: