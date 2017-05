– Regionreformen er en keiser uten klær

Etter Høyre/Frp-regjeringa med hjelp fra Venstre og KrF har klart å enes om at Troms og Finnmark skal slås sammen til en felles politisk og administrativ region, kan situasjonen kun beskrives som uavklart.

Foreløpig er det lokalt og regionalt større interesse for å diskutere navnet på det nye regionale styringsorganet, enn å få svar på hvilke oppgaver «regionrådet» skal ha. Det er ikke utredet, så vidt jeg forstår. Svaret fra Finnmark Høyres 2. kandidat til Stortinget, Marianne Haukeland, er at der må jo fylkespolitikerne på banen og fortelle hvilke oppgaver de vil ha. Den bestillinga er gjort, flere ganger. Et regionråd må få tilført oppgaver som i dag er statlige. Og det er mange statlige organ på regionalt nivå. Er Høyre/Frp-regjeringa innstilt på en storstilt omorganisering av staten? Under Høyre/Frp-regjeringa har byråkratiet vokst i direktorat og departement. Det er vel grunn til å tro at oppgaver som i dag løses i disse organene, kan overføres til et regionalt organ. Men, det vil utløse en storstilt omorganiseringsprosess, som vil overføre makt fra staten til regionene. Det virker ikke å være vilje i Høyre/Frp til å tenke slike tanker. Handlekraften til regjeringa er ikke spesielt tydelig – handlingslammelse er mer betegnende. Evnen til nytenkning og modernisering er ikke synlig, og regionreformen er ikke robust – den er vaklevoren.

Det er mange gode ord om å øke Nord-Norges tyngde i Norge. Vi blir åpenbart mye viktigere i Oslo om Troms og Finnmark har et felles styringsorgan. Det kan jo tolkes som at Finnmark og Troms ikke viktige fordi som styrer landet slik situasjonen er i dag. Det kommer for så vidt ikke som noen overraskelse, men spørsmålet er om problemet ligger i Troms og Finnmark, eller om det ligger i regjeringsblokka.

Finnmark fylkesting har vedtatt at de ikke ønsker at Finnmark skal slåes sammen med Troms. Samtidig hevdes det at regionreformen vil gi mer demokrati. Da er det ikke spesielt lurt å starte med å overkjøre et folkevalgt organ og benytte tvang. Det er ikke spesielt demokratisk. Det er ikke spesielt tillitsskapende. Det er ikke spesielt populært i Finnmark. Men det bekrefter at Høyre/Frp-regjeringa ikke bryr seg særlig mye om hva Finnmark ønsker.

Regionreformen er en keiser uten klær. Den synes å være drevet fram av Høyre/Frp ideologien om å redusere offentlig virksomhet. Det er opplagt at sammenslåing av fylkene betyr reduksjon i administrasjonene. Det vil ikke være hensiktsmessig å beholde en administrasjon i Tromsø og en i Vadsø. Det betyr reduksjon i offentlige arbeidsplasser i Vadsø. Høyre/Frp fører en politikk hvor de ønsker ytterligere skattekutt til de rikeste i landet – de pengene må hentes ett sted. Da kan det være enkelt å hente det fra det nivået de egentlig ønsker å kvitte seg med – nemlig fylkeskommunene.

Høyre/Frp-regjeringa med Venstre og KrF vil 8. juni vedta tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Det vedtaket vil Arbeiderpartiet gjør om på om vi vinner valget.

Bente Haug

8. kandidat Stortingsvalget

Finnmark Arbeiderparti