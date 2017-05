– Ønsker flertallet å jobbe på en storskole?

Til politikerne i Alta kommune.

Det varmer en lærers hjerte å få vite at dere ønsker å fokusere på å rekruttere nye lærere. Etter kommentarer jeg har lest i avisen virker det som at dere virkelig ønsker at det skal være flott å jobbe som lærer i Alta kommune, og at dere ønsker å rekruttere de beste av de beste. Jeg stusset litt over at noen av dere ønsker å rekruttere nye lærere ved å bygge en skole for 1.-7.trinn med 700-800 elever. Min første tanke var «Det er ikke en skole jeg ønsker å jobbe på». Jeg undret meg på om det var bare jeg som tenkte dette, og om flertallet av lærere faktisk ønsker en slik skole. Jeg har derfor tatt meg den frihet å lage en spørreundersøkelse som jeg har sendt ut til landets lærere for å hjelpe dere litt på vei. Det viser seg nemlig at dere er på feil spor dersom målet er rekruttering.

Om undersøkelsen

I skrivende stund er det 1061 som har besvart spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen består av fire spørsmål. Det første avdekker om den som svarer er lærer eller lærerstudent. Spørsmål to avdekker hva den enkelte vektlegger ved valg av arbeidsplass. Spørsmål tre viser hva den enkelte mener er ideell størrelse på skolen og på spørsmål fire får den enkelte mulighet til å beskrive sin drømmeskole. Jeg skal gi dere en kort oppsummering av hva spørreundersøkelsen viser. Jeg legger ved samtlige resultater. Dersom dere virkelig ønsker å rekruttere lærere til kommunen anbefaler jeg dere å lese beskrivelsene av lærernes drømmeskole ekstra nøye, her kommer det nemlig godt fram hva lærere og lærerstudenter mener en arbeidsplass må ha for at de skal trives.

Resultater

Av de 1061 som har svart på undersøkelsen er 73,3% lærere, 22,9% er studenter, mens de resterende 3,8% er studenter som arbeider i skolen, ansatte i PPT, sykemeldte og jobbsøkere.

På spørsmålet om hva den enkelte vektlegger ved valg av arbeidsplass skal de skalere ulike faktorer sine fra 1-6 fra helt uvesentlig til helt avgjørende. Jeg tar høyde for at det vil være flere faktorer som er avgjørende enn de som kommer fram i spørsmålet, men det belyses i spørsmål nr 4. Grafisk ser resultatene slik ut: