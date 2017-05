– Finnmark, ikke slukk flammen min!

Jeg heter Daniel Hansen Masvik og studerer ved UiT, campus Alta. Jeg har funnet drømmeyrket mitt. Jeg skal bli lærer i 1-7.trinn, og jeg gleder meg!

Grunnen til at jeg har lyst til å bli lærer er å være en støtte for alle barn. Jeg brenner for barns læring, jeg brenner for at barn skal lære i trygge omgivelser på skolen. Aldri før har jeg følt meg så motivert for noe annet enn å jobbe i skolen og jobbe med barn.

Likevel vet jeg at lærerutdanningen ikke fullt ut kan forberede meg på yrkeshverdagen. Enkelte sider ved yrkesutøvelsen læres best i hverdagen i skolen. Derfor har det helt siden 2009 vært en intensjonsavtale at: «alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring». Jeg har lest at Rambølls evaluering av veiledningsordningen fra 2016 viser at det fortsatt er tilfeldig hvem som får veiledning, og at det er stor variasjon i organisering og omfang.

Dette får meg til å tenke, hvis jeg blir i Finnmark og blir lærer i Hammerfest, Alta, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Karasjok, Kautokeino eller noe annet sted i fylket, vil det være et system som fanger opp behovene mine som nyutdannet lærer? Vil jeg kunne ha en klok veileder å drøfte spørsmål jeg lurer på med? Vil jeg kunne føle meg trygg på hvordan jeg møter barn i vanskelige livssituasjoner? Min største frykt er at et barn i min klasse ikke vil få hjelp fordi jeg blir usikker på hvordan jeg skal tolke tegnene fra eleven.

Jeg har også lest at rundt en tredel av alle nyutdannede lærer slutter i løpet av de første fem årene i yrket. Det får meg til å undre, vil det også gjelde meg? Vil min flamme slukkes? Vil praksissjokket bli så stort at jeg slutter som lærer som jeg har brukt 5 år på å utdanne meg til, og som jeg brant for å bli?

Jeg håper på et Finnmark full av kommuner som tilbyr veiledning og som prioriterer meg som fersk lærer, slik at jeg kan holde min flamme for arbeid med barn ved like.

Veiledning er viktig for oss nye lærere, og for barna, elevene og foreldrene. Jeg tror rett og slett at veiledning av nyutdannede lærere gir oss en bedre skole.

Finnmark, ikke slukk flammen min.

Daniel Hansen Masvik

Lokallagsleder

Pedagogstudentene UiT

campus Alta