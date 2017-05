– Finnmarkingene ble ikke engang spurt...

Å tvinge noen til å gifte seg er ikke akseptert i 2017. Men onsdag ble det kjent: Troms og merkevaren Finnmark blir tvangsgiftet og slått sammen til et fylke. Det har Regjeringspartiene, Høyre og FRP med støttepartiene Venstre og KRF bestemt. Jeg undrer på om våre folkevalgte virkelig er valgt av folket? Vil folk i Finnmark egentlig slå seg sammen med Troms? At Tromsø er høy på seg selv er vi jo kjent med, men blir Tromsø regionens nye fylkeshovedstad? Nei til begge deler sier Finnmarkingen. Joda sier Troms – og da blir det slik – det er demokrati må vite.

FRP sin representant fra Hordaland, Helge Andre Njåstad, hevdet i Dagsnytt 18 i dag at demokratiet lever i nord. For Nordland ville helst være eget fylke. Det fikk de lov til. Troms ville gjerne blir stor og ha Finnmark med i sin region – det fikk de lov til. Demokratiet lever i Nordland og i Troms, hva Finnmarkingene mener betyr lite – de ble og blir ikke engang spurt. Hørt den før? Det blir altså aldri slutt på at Finnmarkingene skal stå med lua i hånda og blir herset med av politikere som ikke respektere at folkestyret også gjelder for Finnmarkingen. Demokrati? Det er valg til høsten - også for folk som bor i Finnmark.

NÅ må folk i Finnmark snakke sammen - hvem er vi, hvem vil vi være og hva vil vi gjøre... Det handler ikke bare om økonomi, det handler om Naturen og kulturen.. Det handler om Finnmarkingen!

Av Irene Ojala

Arctic Footprints