Åpent brev tel han Lars Vorland i Hælse Nor

Kjære Lars Vorland!

Ætter som æ har leita i tellefonkatalogen ætter den ansvarlie ledarn i hælsefortaket e æ fræmkommen tel at det e vel du som e mæst kjent førr det. No e det sånn at æ har ei høns å plokke med dæ.

Æ e sjøl så førbainna at det e så vidt at æ træff tastature på datamaskin min når æ skal skrive No skal æ læse dæ tæksten koffør. Av en eller anna grunn stoppa hjerte mitt førr nåen år sia. Du vet jo sjøl at vess hjerte stoppe blir man lætt i jævla dårlig humør. Det har sjedd med mæ.

No e jo du i ei heldig stilling at du har flinke medarbeidera på laget ditt. Da tænke æ på læga, sykepleiera å andre såm gjør en ærlig og samvettihetsfull jobb uten at pasiæntan sitt ve og væll træng å bekjymre dæ i særlig grad.

No e det vel ikke de korporale organan som først å fræmst førårsake de værste plagan mine, mæn det at man må vente så inn i hælvettes længe på flyplassen i Tromsø på å komme sæ hjæm ætter å ha hadd en time førr unnersøkelsa klokka kvart på 9 på morran.

Di såkalte reisekonulæntan i pasiæntreise vill at æ (og andre pasiænta som ikke må dræge med sæ infusjonstativan fra avdelingen) skal sette på flyplassen å vente på flye som går tel Alta klokka 11 på kvelln. Det dreie sæ om 10 tel 12 tima venteti på flyplassen. På en måte sjønne æ at du ikke e affektert av den hær problemstillinga siden arbeistia di slutte kl halv fire.

No e det sånn at en bilætt med flye såm går klokka 2 fra tromsø tel Alta koste rundt 1500 krona, mæns en bilætt med flye såm går klokka 11 på kvelln koste ca 700 krona. Det siste flye tel Alta e ofte (næsten kvær dag) så mye førsænka at du ikke e i Alta før kl kvart på tolv. Da går det heller ikke nåkka buss fra flyplassen. Taxirægninga får du ikke refundert så løysninga består at æ må vente på yttersia flyplassbygninga tel første buss kommer klokka kvart over 6 næste morra. Ætter en rundtur i vakre Alta e æ hjæmme klokka hall 8 .

No e jo vi pasiænta heldivis belønna med så rikelig med kostpænga at vi omtrent går i null siden alle serveringsstean på flyplassen i Trømsø stænge klokka 9 på kvelln. Og serveringstelbudet på yttersia inngangspartie tel flyplassen i Alta gjør heller ikke nåkka innhogg i økomien, mæn æ ser at ei fræmtidig servering tel oss hypokondera som kommer fra UNN med nævnte siste fly utgjør et betydlig økonomisk førbedringspotensiale førr Avinor.

Æ skal låve dæ Lars Vorland at sjøl du ville fådd atskjelli ubehag og telleggslidelsa av ei sånn behannling som Pasientreise (på folkemunne kalt "Reis tel hælvette") telbyr oss vanlige pasiænta såm skal oppereres før flass å inngrodde nægla å andre lidelsa. Mæm såm æ førstår e du vel ikke medesinar og derfor bryr du dæ heller ikke om pasiænta, bare pængan rulle inn tel føretaket. Å det har dæm gjort. No har æ i hænhold tel det økonomiske utbytte føretaket har erværva sæ det siste året sedd at æ sjøl har gjedd et betydlig bidrag tel det hær overskudde. Førr å feire at æ og resten av pasiæntan har spart dokker førr flere foldige tusn krona syns æ dokker skal bevilge dokker en tur tel Hawaii eller at anna varmt sted førr æksæmpel hælvette før å feire innsparingan dokkers.

Å tru at det blir ei førbedring førr oss pasiænta blir såm å tru på julenissn. Førr ætter min opplevelse med Pasiæntreise e tydligvis dæm å resten av admistrasjon i hælseføretake en jæng med julenissa siden dæm ikke ser galskapen i det hær.

Æ ber innstendig på vægne av de stakkars pasiæntan som må vente timesvis på hjæmreisa at buskapet e sunken inn hos dæ, Lars. Det hadde vært intressangt å få vite om du skjønne problemstillinga å kan ta en avjørelse som telgodeser pasiæntan å ikke e så resultatfokkusert på hælseføretake som dagens reiseoppgjør prakksis tydlivis e.

Såm du skjønne e det ikke alle pasiæntgruppe såm e i ei sånn hælsemæssig førfatning at 10 tel 12 tima venting på flyplassen i tromsø kan resultere i ei posetiv hælbredanes virkning som Pasiæntreise med bakgrunn i hælseføretake sitt reglemang så bastant kjæmpe førr.

No skal æ i rættfærdighetas sitt navn skynne mæ å vedlægge at ikke alt e like svart såm æ har beskrevve i ovenfør nævnte epistel; nei, av å tel kan du træffe på en reisekonsulænt hos Pasiæntreise som e gjift me en kveitfeskar. Å da har ho gjerne ordna han ferskt haill. Å da har æ sjøl opplevd at reglemange ikke blir tålka fullt så rigorøst som ellers. Men det gjeld vess bare vess du ringe tilig på morran den rætte dagen. Så æ vælge å tru at dæm æsså, på en måte har sedd galskapen i det hær de dagan dæm e i gott humør.

Sånn tænke no æ.

Mitt budskap e såre ænkelt; La sykehuse få en helbredanes funkjson uten at Pasientreisa skal få komme å førværre hælsa våres. Kan du Lars Vorland ta fatt i den hær problemstillinga, eller må æ spørre han Per Sandberg om den hær inntæktskilda før hælseføretaket åsså kan gjies bort tel søringan i likhet med leveringspliktan førr tråleran.

Med påhålden pænn å per Prokura

Ronald Andersen

Alta