– Storskolen – et svik mot elever og foreldre

Alta sine politikere er i ferd med å sette i gang et gigantisk eksperiment med barn, foreldre og skattepenger som innsats. Ingen kjenner utfallet av dette forsøket som en må si være preget av en giganttenkning som ikke kan fortklares med noen form for vitenskapelig underbygging. En skulle tro at politikere som beskylder alle andre for at de ikke vil lytte til faglige argumenter (sykehussaken) ville søke kunnskap.

Vi har konkret praktisk erfaring fra nær fortid i denne kommunen med en skole på nesten 700 elever. Alta ungdomsskole ble ikke utvidet for å gi bedre plass til elvene, den ble delt i to for å gi et bedre tilbud til elevene. Denne delingen var samtlige enige i, både politikere, fagfolk og foreldre. Det kunne den gang ikke registreres en eneste protest mot denne delingen. Alle var enige om at skolen var for stor og at miljøet opplevdes som negativt for læring og trivsel.

Det er viktig å kjenne til at det i skoleloven helt fram til 2016 het: «Til vanleg bør det ikke skipast grunnskoler med meir enn 450 elever” (§9.5) Begrunnelsen for å gi en slik anbefaling er antagelsen om at store skoler gir dårligere rammebetingelser for læring enn mindre skoler. Ulempene ved en stor skole er mindre oversikt og dermed usikkerhet for de minste elevene som igjen kan føre til mindre trivsel for elvene. Det kan argumenteres for at en mindre skoler skaper større trygghet og at elevene i større grad ”blir sett” som igjen gir større trivsel og bedre læringsutbytte.

Denne paragrafen ble tatt bort, uten skolefaglig argumenter, men ble begrunnet med at det ikke passet i en lovtekst med en slik størrelsesbegrensning. Det var altså helt fram til i 2016 ikke lov å bygge skoler for over 450 elever, uten at en fikk særskilt tillatelse til det.

Hva sier så forskning om skolestørrelse: Forskningen viser motstridende resultater. Noen hevder at stor skoler er bedre enn små, andre at små er de beste og noen at det ikke kan dokumenteres forskjeller. En skal da vite at når det i norsk sammenheng snakkes om store og små skoler snakkes det om skoler med 200-400 elever som store skoler og små skoler med langt under 100 elever, i mange tilfeller små grendeskoler (jfr. Skolelovens begrensing) Selv forskere i New York mener at antall barneskoleelever ikke burde overstige 300 barn.

Følgende sitat fra Sødal (1996) mener jeg oppsummerer forskningen godt: Direktør Per Dalin i stiftelsen IMTEC (International Movement Towards Educational Change) viser til en internasjonal studie som har konkludert med at det ideelle elevantallet ved en skole er når rektor har mulighet for å lære fornavnet på alle elevene. Tallet er beregnet til ca. 300. En norsk undersøkelse har også konkludert med at trivselen var størst i klasser med ca. 20 elever.

Det ville også vært interessant å se på lærersamarbeid og faglige effekter av dette. Jeg tror ikke noen kan dokumenter at 120 lærere samarbeider beder enn 40. Kanskje vil en se en pulverisering av ansvar, flere konflikter og store forskjeller i trivselen til lærerne.

Da står vi igjen med økonomi. Det kan kanskje sannsynliggjøres en viss stordriftsfordel med ordinær drift av en stor skole mot flere små, men er gruppene (klassene) fylt opp begge steder er nok forskjellene marginale. Uforutsette utgifter med en gigantskole er meget sannsynlig. Det er ennå ikke lagt fram troverdige tall for alternativene.

Hva kan da være årsaken til at politikere vil gjøre slike vedtak, etter alle solemerker, på tvers av det foreldrene mener og muligens et flertall av de som har valgt dem. Har Trump rett, er de en elite som ikke bryr seg om sine velgere.

Ole Simonsen