Psykiatrien må ikke bli en salderingspost

Det er fare for at psykiatrien i Finnmark blir en salderingspost når helsebudsjettene strammes inn i årene som kommer. Vi mener det er et resultat av planløst og vinglete investeringsprogram, der foretakssystemet har blokkert for politisk handlekraft.

Vi har nemlig en mistanke om at innsparingsbehovet på 21 millioner kroner akkurat nå, er en forsmak på hva Finnmarkssykehuset får å bale med i årene som kommer. Å bygge nye sykehus og nærsykehus i henholdsvis Kirkenes, Hammerfest og Alta koster mange, mange milliader – og vi har sannsynligvis ikke oversikt før om en god del år på hva dette innebærer av kapitalkostnader. Spredningen av tjenester og fagmiljø gjør at vi går i spagat, der store midler svis av til reisekostnader.

Selvfølgelig burde det vært gjennomført en helhetlig konsekvensanalyse for 10-15 år siden, der man tok den demografiske utviklingen på alvor og satset på en ufravikelig, robust ambulansetjeneste kombinert med et sykehusmiljø der folk befinner seg. Både for psykiatri og det spekteret av tjenester som trengs på et lokalsykehus. Det er en grunn til at disse tjenestene befinner seg i Oslo i stedet for Toten, uten at vi skal fyre opp til en ny debatt.

Akkurat nå er det grunn til å minne om hva som er sagt og gjort i forbindelse med psykiatri-satsingen i Vest-Finnmark, der den velfungerende døgnenheten Jansnes ble fjernet med et pennestrøk fra budsjettene, blant annet for at en smidig og rask ambulerende akuttjeneste skulle fungere skreddersydd for behovene. Bare få år etter legges det altså fram et forslag om å eliminere 10 av 16 stillinger i dette teamet, uten at vi helt klarer å se hvordan Finnmarkssykehuset klarer å skjerme pasientene og opprettholde kvaliteten. Alle argumentene for å være mobil og tilgjengelig desentralisert er plutselig opphevet, og vi ser heller ikke hvordan en samordnet tjeneste skal klare å fylle vakuumet.

Opprinnelig var behovet 30. Nå er det plutselig mer enn nok med seks.

Da koker ned til at det handler om økonomi og opprydding i driftskostnadene, hvilket har en tendens til å ramme de svakeste av de svake. For eksempel i psykatrien. Svarene er ikke mer krystallklare enn at styret i Finnmarkssykehuset fant det mest ansvarlig å utsette saken for å få mer oversikt og kunnskap om det som skal skje. Det tror vi var svært fornuftig, så gjelder det å påse at psykatrien ikke oppfattes som en pariakaste i helsevesenet.

Vi har stor forståelse for at de som i Talvik kjempet med nebb og klør for å beholde Jansnes, av hensyn til pasientene, nå føler at argumentasjonen er tverrvendt og lite tillitsvekkende. Vi må ikke på død og liv rive ned alt som fungerer, for forandringens skyld.Rolf Edmund Lund Ansvarlig redaktør