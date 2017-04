Telenor-skryten

I Altaposten for 25. april skryter dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor av de høye overføringshastighetene en nå får. Dette hjelper lite når samtidig dekning for 2G forsvinner.

Tidligere om årene har det alltid vært mulig å ringe fra Svartfjelllet i Loppa kommune. I går prøvde jeg flere ganger, men det var aldri mulig å få forbindelse. Jeg forsøkte også å ringe fra andre steder på Svartfjelljøkulen som har fri utsikt mot Hasvik. Ingen steder fikk jeg forbindelse.

Jeg også hørt at dekningen for telefon er blitt dårligere flere steder i Bergsfjorden og i Langfjorden.

Jeg synes det er svært betenkelig at dekningen for telefon skal bli dårligere. Steder hvor en tidligere kunne stole på dekning, kan en nå ikke være sikker på at en får forbindelse. Dette er alvorlig sikkerhetsmessig.

Jarle Land

Bergsfjord