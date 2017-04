Gir gass for boligbygging?

I Altaposten onsdag 19. april er Aps Ole Steinar Østlyngen og skryter av hva han og de som sitter og styrer har fått til. Som han sier har de gitt full gass fra de kom inn døra på rådhuset.

Østlyngen er som vanlig flink å fram snakke seg selv og partiet, men jeg synes han til tider kan være veldig freidig. Nå blir det ordentlig byggebonansa her med en masse kommunale tomter, skal en tolke han rett. Jeg er enig med han i at kommunen har vært veldig dårlig med å få fram kommunale tomter. Men det har vært slik i mange år. Det har vært mest private felt som har vært utbygd, i alle fall i de siste ti årene.

Derfor har prisene på tomter blitt høye, også med god hjelp av Fefo som heller ikke selger areal på billigsalg. De forlanger også markedspris. Kanskje burde kommunen kjøpt opp arealer før Fefo kom inn for fullt, men det hadde vel ikke kommunen råd til. Østlyngen nevner Bangjordet og Kvitberget som kommer nå. Planen om Kvitberget ble lansert i forrige kommunestyreperiode og Bang jordet har stått på vent i noen år.

Når en ser på Bangjordet er det ikke mye aktivitet med grunnarbeid der ennå og det er jo nå ett og et halvt år siden Østlyngen gikk inn rådhusdøra. Så gassen har det vel vært så som så med. Kvitberget må vi nok enda vente litt før det blir lagt ut tomter der. I forrige kommunestyre periode ble Gakori vest opparbeidet.

Hvordan det blir med Skoddevarre er ikke godt å si. Det er vel snart 15-20 år siden boligfeltet ble brakt inn i planen. Men om jeg ikke husker feil, var det en sentral Alta-politiker som ikke var så veldig for det feltet. Det feltet ville nok hjelpe godt på tomtemangelen.

Østlyngen er ofte i media og maler situasjonen i Alta som lyserød. Når han satt i opposisjon var han ofte ute og svartmalte situasjonen i Alta. Det meste var stoppet opp og ingenting skjedde her byen, var hans mening. Alta hadde også en god utvikling i den perioden Østlyngen satt i opposisjon, og det ble bygd en god del boliger og andre bygg i den perioden. Men det ble ikke innført bompenger i sentral-Alta den perioden. Med tanke på Lille Komsa, når ikke feltet legges ut for eneboliger, håper jeg at Alta Boligbyggelag tildeles det feltet. Da tror jeg prisene på leilighetene vil holde seg på et akseptabelt nivå. Boligbyggelaget vil ikke håve inn mest mulig gevinst på utbyggingen.

Odd Walseth