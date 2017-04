– Den avsidesliggende posisjonen Alta har er blitt forbedret kraftig

Går Hammerfest ut på dato? Det spørsmålet stiller Steinar Hardersen seg, samtidig som han er svært opptatt av styresammensetningen i Finnmarksykehuset som institusjon.

Først til det siste. Når en institusjon velger sine styremedlemmer, er det en stor fordel hvis man velger slike ut fra den enkeltes kvalifikasjoner, og ikke ut fra hvor de tilfeldigvis bor, som eneste kriterium, og hvilket parti man har betalt sin kontigent til, som en vektig kvalifikasjon. Og siden et styremedlem først og fremst skal være ansvarlig for institusjonens eller bedriftens tarv, er det også derved en posisjon som ikke bør tillegges for stor politisk vekt. Den politiske delen av norsk helsestell er tillagt andre institusjoner, enn sykehusstyrene. Den lokalpolitiske styringen skulle ta slutt og ikke drives ut fra slike kriterier som Hardersen ønsker seg, allerede den gang helseregionene ble opprettet, og ansvaret for sykehusdrift ble tatt bort fra fylkeskommunene. Dette var faktisk en profesjonalisering av området sykehusdrift som har gitt landet mange fordeler, men også noen ulemper. For enkelte mennesker, med en enkel tankegang, blir da fysisk plassering av sykehusbygninger, og egosentriske krav, som baserer seg på at "sentrum av verden er akkurat hvor jeg selv står, i øyeblikket" viktige krav, som går foran både fagmiljø og effektivitet.

Slike personer, blir da så oppsatt på sin tanke basert på en geografi man ikke på noen måte viser å ha særlig kunnskap omkring, spesielt når man hevder at det blir lettere å kjøre til Tromsø, som ligger 40 mil borte fra Alta, enn å reise de 14 milene til Hammerfest. Det blir også unektelig litt latterlig når man hevder at en hurtigbåtløsning er aktuell, som en løsning, mellom Tromsø og Alta. Akkurat en slik forbindelse, vil måtte gå over havstrekninger som han neppe helt har forstått hva er. Dessuten, siden man faktisk har vedtatt i Finnmark, at billettprisene skal relateres til reisestrekningen, vil en hurtigbåtblillett mellom Alta og Tromsø, bli betydelig dyrere enn en flybillett, med mindre man mener at en hurtigbåtforbindelse skal finansieres av de 4,5 pasienter pr dag, som bruker dagens hurtigbåtrute mellom Alta-Hammerfest daglig. det er neppe innenfor de reisekostnader som kan dekkes av HELFO. Når det gjelder FlyViking og deres betydning, er jeg litt enig med Hardersen i at den er viktig. Selv fant jeg at det faktisk kostet det samme å reise fra Hammerfest til Tromsø med FlyViking, og ta Norwegian derfra til Gardermoen, som om jeg skulle reise over Alta med hurtigbåt/bil/ Norwegian.

Så til dette med avsidesliggende Hammerfest.

Sånn sett, kan man jo faktisk hevde at Alta er avsidesliggende, både i forhold til kystens virksomhet som olje, gass, fiske, skipsfart, og selvsagt også i forhold til sykehus. Alta er sentral, når det gjelder luftfart, men en del altapolitikere foretar seg ting, som svekker Alta Lufthavns posisjon som nav, ved å ødelegge tilbringertjenesten fra bl.a. Hammerfest, som årlig har vært oppe i omkring 90.000 passasjerer over Alta, men som nå er mer enn halvert, takket være stupid politisk tankegang med samme utgangspunkt i oppfattelsen om hvor sentrum av verden er, som beskrevet ovenfor. Den avsidesliggende posisjonen Alta har, i forhold til sykehus, er blitt forbedret kraftig, ved etablering av Ata Nærsykehus, som skal ta for seg lokale pasienter slik at de slipper å reise. Mye av både drift og finansiering, er en del av samme budsjett som Hammerfest sykehus ligger under, og faglig er driften av nærsykehuset faktisk avhengig av at fagfolk i fra Hammerfest hospiterer der, for å gi folk i Alta en bedre helsehverdag. Men dette har ikke Hardersen fått med seg, like lite som han forstår at Finnmark ikke bare er Alta, en mangel han deler med Mjøen i Altaposten, og at sykehuset i vestfylket skal gi helsetjenester hele veien fra Tana til Loppa, og tilbudet skal etterstrebes å være like godt for alle. Da er det vanskelig å kombinere slike forpliktelser ved å sitte å kikke ned i egen navle, slik Hardersen gjør.

Med hilsen

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker for Høyre i Hammerfest