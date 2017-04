– Jeg er til å stole på, Tom!

Det er alltid interessant å både høre og lese Tom Mortensens betraktninger om politikk og samfunnsspørsmål. Så også denne gang når han retorisk spør om undertegnede er til å stole på. Og av hele mitt politiske hjerte, men dog i denne sammenheng så forutinntatt, er mitt svar ja. Jeg er til å stole på, også når jeg stiller kritiske spørsmål rundt Finnmark Ap, slik jeg gjorde i min kommentar på nett skjærtorsdag. Bakgrunnen for kommentaren var flere meningsmålinger hvor Senterpartiet fosser fram i en valgvind som bare blir sterkere og sterkere, jo lengre nord i landet vi kommer.

Så til Mortensens gjennomgang av mine refleksjoner på bakgrunn av valgvinden og Senterpartiets overraskende byks på meningsmålingene. Det må imidlertid være en misforståelse ute og går når Mortensen hevder at jeg stiller spørsmål ved meningsmålingens kvalitet, og at det kun var 1000 spurte over hele landsdelen. Mitt ankepunkt, som jeg ser Mortensen er enig i, er at når en slik stor måling brytes ned på mindre områder vil feilmarginene bli større på grunn av at antall spurte går dramatisk ned. Husker jeg ikke helt feil, var det oppgitt en feilmargin på pluss/minus syv prosentpoeng på tallene for Finnmark.

For Alta-regionen vil antall spurte være begrenset i en slik måling. Derfor er det ikke sikkert at målingen vil fange opp skuffelsen ute blant folk over hvordan Finnmark Ap har opptrådt i forhold til Alta. Det har falt Mortensen tungt for brystet at jeg har konstatert at duoen på toppen av Ap-lista, Runar Sjåstad og Ingalill Olsen, ikke framstår som matchvinnere – og at sistnevnte sliter med det jeg oppfatter som ren mistillit. Det har jeg selvsagt ikke tatt ut av luften, og er ikke basert på mine personlige håp og ønsker. Her er noen av de objektive registreringene fra nominasjonen en slik vurdering bygges på:

– På innledende medlemsmøte i Alta Ap ble Olsen reddet av et par stemmer. Halvparten av medlemmene ønsket ei Ap-liste uten Ingalills navn.

– Flere partilag i Alta, inklusiv AUF, ville ikke ha Olsen på topp tre.

– Under nominasjonsmøtet til Finnmark Ap jobbet Altas delegasjon for å kaste Olsen, og hadde lenge et påstått flertall av delegatene bak seg. Motkandidaten ville ikke stille, og Olsens topplass ble reddet før endelig votering.

Tom Mortensen er både forundret og kritisk til min påstand om at det finnes en anti-Alta-holdning i Finnmark Ap. Han spør om en slik holdning har noe med at fylkespartiet har programfestet at sykehuset i Vest-Finnmark skal være i Hammerfest. Jeg nevnte vel ikke sykehuset i min kommentar, men Mortensen er opplagt inne på noe her. Når et fylkesparti, og ansvarlige fylkespolitikere med toppkandidat Runar Sjåstad i spissen, havner i mindretall i fylkesutvalget, og ser seg nødt til å bruke reglementet til å stoppe en votering om viktige helsetilbud for Alta, føles det ikke bra sett med Altas øyne. Forslaget handlet om analyserapporten til Oslo Economics, som konkluderer med at dagens struktur ikke er økonomisk bærekraftig, og at en en ny utredning i regi av helsemyndighetene er nødvendig. Fakta skremmer tydeligvis Finnmark Ap.

Fylkestinget skulle før jul ta stilling til en krystallklar innstilling fra administrasjonen om å gjøre rotasjon to i VargsundXpressen permanent, men ble av en bundet Ap-gruppe stemt ned, til sterk frustrasjon fra både samarbeidsparti og egne partifeller fra Alta. Både fra Tom Mortensens partikamerater og politiske motstandere i Alta framkommer det til stadighet forundring over at Hammerfests Sylvi Jane Husebye har fått en stadig mer sentral rolle i fylkespolitikken. Hennes leserinnlegg om NRKs etablering og kvalitet i Alta fikk mange til å stusse. Påstand om hennes anti-Alta-holdning er ikke bare et munnhell blant partikamerater, men også fremmet offentlig.

Jeg vet ikke hvordan denne anti-Alta-holdningen vil slå ut på valgdagen. Mortensen tror et ønske om regjeringsskifte vil trumfe en slik lokal stemning, og det kan være at han har rett. Uansett er min vurdering at valget i Finnmark ikke vil gi tre Ap-representanter. Først og fremst fordi det er Sp og ikke Ap som står fram som distriktenes beste venn. Ikke minst kan Ap bli straffet for manglende mot og vilje til å stå bak kravet om trålernes leveringsplikt. Her er Sp krystallklar, mens Ap så sent som før valgkampen i 2013, bøyde av for kapitalen og Kjell Inge Røkke – uten at Finnmark Ap og Ingalill Olsen protesterte. Hun har de senere år vært klar og tydelig på at oljen skal i land for at Finnmark skal kunne akseptere risiko og ulemper. Nylig var Ap en av pådriverne på Stortinget for å gi grønt lys for oljeaktivitet i nye området i nord. Forslaget om å gjøre ilandføring til en forutsetning ble stemt ned uten at vi har hørt et ord for verken stortingskandidatene eller andre i Finnmark Ap.

Det er, Tom Mortensen, verken med stor lyst eller en indre glød, men for min politiske samvittighets skyld jeg finner det nødvendig å stille spørsmålet: Er Ap til å stole på?

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Altaposten