– Er Mjøen til å stole på?

Er Ap til å stole på, spør politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen, i en kronikk i påska. Bakgrunnen er at siste meningsmåling viser at Steinar Karlstrøm fra Arbeiderpartiet har mulighet til å berge et mandat for Alta ved kommende stortingsvalg.

Dette har falt Mjøen tungt for brystet og derfor denne advarselen mot Arbeiderpartiet, som ikke er til å stole på, spesielt i fiskeripolitikk. Dessuten er Karlstrøm, etter Mjøens mening, alt for partilojal til å være noen kandidat for Alta, Ingalill Olsen mener han har minimal tillit i Alta Ap og selv toppkandidat Runar Sjåstad har etter Mjøens oppfatning ikke stått nok opp mot anti-altaholdninger som er kommet til uttrykk innen samferdsel og helsespørsmål.

Det er mulig at Mjøen definerer det som anti-altaholdning når Arbeiderpartiet gjennom mange år har programfestet at sykehuset i vestfylket skal være i Hammerfest? Det er muligens også anti-altaholdning når hammerfestinger foretrekker flybuss i stedet for hurtigbåt? Statistikken viser imidlertid at hurtigbåten holdes i live av hammerfestinger som er tvunget over fra flybuss til hurtigbåt, mens hurtigbåten sviktes av altaværinger som i forhold til folketallet bare bruker båten en tredjedel så mye som hammerfestinger. Anti-altaholdninger fra hvem? Jeg tror man hadde kommet lengre med dialog, fremfor å skape fiendebilder av alle som ikke deler Mjøens syn.

Mjøen stiller også spørsmålstegn ved selve meningsmålingen, basert på bare 1000 velgere i hele Nord-Norge. Nå er meningsmålinger på landsbasis ofte basert på bare 1000 velgere, men oppfattes likevel som troverdige. Problemet er likevel at når man bryter resultatet ned på mindre segmenter, så øker usikkerheten. Det har Mjøen rett i. Derimot synes han å mene at lokale meninger i Alta ikke fanges opp i tilstrekkelig grad. Profesjonelle meningsmålinger tar imidlertid hensyn til velgermassen, slik at flere velgere i Oslo intervjues i forhold til i Alta og at velgere i Alta i større grad enn i Gamvik intervjues. Lokale meninger fanges derfor langt sterkere opp i Alta enn ellers i fylket.

Er svaret så enkelt at også velgere i Alta ønsker en ny regjering og en politikk som bringer landet i en retning som minsker forskjellene og tar mer hensyn til folk flest enn de som gjerne finansierer Høyres og Fremskrittspartiets valgkamp. Det er ikke tilfeldig at nær 70 prosent av velgerne i Finnmark synes å foretrekke et regjeringsskifte. Det er å undervurdere velgere i Alta med å mene at de bare er opptatt av sin egen navle.

Kanskje er det på tide at velgerne i Alta stiller seg spørsmålet «Er Mjøen til å stole på som politisk ledestjerne?»

Tom Mortensen

Hammerfest