Påskeaften er siste frist for å bli ingeniør

En undersøkelse Ipsos har gjort for NITO viser at over halvparten av norske arbeidsgivere tror det blir behov for flere ingeniører de neste tre årene. Tar vi tallene ned på fylkesnivå, blir det et lite utvalg, men at også 33 prosent her signaliserer økt ingeniørbehov er en god grunn for ungdom til å satse på en ingeniørutdanning. Fristen for å søke høyere utdanning i 2017 går ut påskeaften 15. april.

Selv om oljekrisa dessverre har rammet mange, er arbeidsmarkedet for ingeniører svært sammensatt og fortsatt godt de fleste steder. Et sikkert tegn på dette, er at blant de ingeniørstudentene som gikk ut i fjor, er de fleste i jobb. Av disse ble nesten 80 prosent ansatt mindre enn to måneder etter at de var ferdige med studiet. Setter vi dette i sammenheng med de store behovene for samfunnsløft innen nybygg og vedlikehold av infrastruktur, digitaliseringen av samfunnet og det enorme behovet for velferdsteknologi fremover er jeg helt sikker på at ingeniør vil være et trygt og givende karrierevalg.

Selv om det kanskje ikke er så mange unge potensielle ingeniørsøkere som leser dette innlegget i Altaposten, håper jeg at det er noen foreldre som gjør det. Vi vet fra en fersk undersøkelse at det er foreldre sammen med skolerådgiverne som er de viktigste når ungdom skal velge utdanning og yrke. Rådgiverne har jo tatt velfortjent påskeferie, men jeg antar at mange unge som er i tvil, vil diskutere valget med sine nærmeste i høytiden. Mitt råd er; bli ingeniør og vær med på å skape velferd og samfunnsutvikling. Det er smart og trygt å utdanne seg til ingeniør!