Norges verste forbrytere

Det er snart påske – høytiden for scooterentusiaster. Det burde være en glede å være ute og kjøre snøscooter i finværet! Men scooterkjøring har endret seg fra å være en glede, til å måtte se over skuldrene hele tiden på utkikk etter politihelikoptre eller reinpolitiet på snøscooter som er ute etter å ta deg …

Skyhøye bøter

Har scooterkjørere blitt Norges verste kriminelle? Følgende sitater ble hentet fra samme avis for et par dager siden:

• En mann fra Nord-Troms får en bot på 6.000 kroner etter å ha slengt en kvinne i veggen. Straffeloven (2005) § 271.

• tok med seg tre sekspakninger med Mack Pils uten å betale for seg. Ølet hadde en verdi på til sammen 538 kroner. Mannen, som er født i 1995, må nå betale en bot på 3.000 kroner for naskeriet.

• hun stjal i hvert fall med seg diverse Gilette barberingsutstyr til en verdi av nesten 350 kroner […] er av politimesteren i Troms ilagt en bot på 2.000 kroner for forholdet.

• En mann fra Midt-Troms får bot på 14.000 kroner etter å ha kjørt en snøscooter over Rossfjordvatnet uten tillatelse. Motorferdselsloven § 12 jf § 3 […] For å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse.

Lønner seg å stjele

Det koster altså bare 2.000 kroner om man blir tatt når man stjeler andre sine eiendeler. Man kan nesten si at det er verdt risikoen! Man kommer seg tydeligvis også vekk med en bot på 6.000 kroner for bruk av fysisk vold mot et medmenneske.

Det finnes utallige eksempler på den slags kriminelle som blir tatt gang på gang, og som enten sitter noen timer på glattcelle, eller betaler et par 1.000 kroner å komme seg ut igjen og fortsetter med det de gjør best. Ingen som bryr seg om disse.

Passende straff?

Heldigvis, så blir de virkelig kriminelle straffet hardt. Det koster ikke mindre enn 14.000 å bli tatt for å kjøre snøscooter over et islagt vann!

Scootersporene smelter bort mot våren og ingen tar noen form av skade av kjøringen. Likevel velger politiet og Statens Naturoppsyn å sette inn både helikoptre og snøscootere å fange disse stakkars scooterkjørere og ilegge de høye bøter. Det er nok å kjøre bare noen meter utenfor lovlig løype å bli tatt.

Argumentene mot ulovlig scooterkjøring er heller dårlige. De skal visst forstyrre dyr i naturen pga. støy. Når politiet selv velger å jakte på scootere med helikoptre som bråker det mangedobbelte av en snøscooter, kan man lure på hva hensikten dems egentlig er …

Uforholdsmessig ressursbruk

Det finnes mange eksempler på hvor politiet ikke har råd til å rykke ut til f.eks øysamfunn etter et innbrudd. Innbyggere må betale for ferjebilletten til politibilen om de vil at politiet skal ta seg en tur. Unnskyldningen er da at de mangler penger. Når de skal leie et helikopter er økonomi plutselig ikke noe problem.

Det viser seg gang på gang at politiet prioriterer saker hvor de kan tjene penger, som for eksempel fartskontroller på E6 over Sennalandet, og i det her tilfellet jakte etter ungdom på scooter som ønsker å ha det litt gøy på fjellet.

Uansett hvordan man snur det, så er kjøring av snøscooter på fjellet en fredelig handling som ikke skader noe eller noen. Det eneste som gjør det ulovlig er en meningsløs lov om motorferdsel i utmark.

Prioriteringer

Hvem er de virkelige kriminelle? Jeg tviler på om det er scooterentusiastene. Jeg ville heller sagt at politikerne som har skrevet disse idiotiske lover, og politifolket som godtar å jakte på fredelige folk i hvert fall er verre. Kanskje ikke like ille som han som slengte en kvinne i veggen, men likevel, mye verre enn scooterfolket.

Liberalistene er det eneste partiet i Norge som vil tvinge politiet til å bruke ressursene på å ta faktiske kriminelle.

Drap, vold, voldtekt og tyverier blir henlagt over en lav sko på grunn av manglende beviser og ressurser. Men oppklaringsprosenten for UP og scooterpolitiet er nok relativt høy når de først oppretter sak etter at de har tatt deg og bruker utallige ressurser på dette.

Stijn Van den Bruel

Leder Liberalistene Finnmark

Leder Talvik Snescooterforening