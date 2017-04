– Makan til arroganse!

Det er ikke alltid det som foregår i kommunestyresalen kommer på trykk i Altaposten, noe kommer faktisk ut via andre sosiale medier som for eksempel facebook.

Jeg leste på min facebookside den 4. april at det hadde vært kommunestyremøte hvor blant annet APs Ole Steinar Østlyngen hadde deltatt. Han var oppgitt over saker som ble tatt opp og som han anså som tull. For å sitere han: «Noen som ikke jobber for et bedre samfunn men bare er ute etter å lage støy. Andre er ute etter ute etter å profilere seg selv på forslag og ideer som er populære og urealistisk» – og husk på at han er folkevalgt til å arbeide for gode og trygge tjenester til oss (Altas befolkning).

Snakk om å ha en nedlatende holdning til sine politikerkolleger, hvis jeg skal kunne kalle dem det, men han slutter ikke der. Nei, han fortsetter med at viss de (politikerne) ikke blir bedre på dette, så klarer de ikke å rekruttere ungdom til politikken og de eneste som blir igjen er pensjonister og trygdede. Så det betyr vel at pensjonister og trygde ikke er egnet til å sitte som folkevalgte for å finne gode løsninger som de mener vil være til det beste for Altas innbyggere.

Å bruke Facebook til å sverte sine politikerkolleger er rett å slett usmakelig – og så er han bekymret for at de ikke vil klare å rekruttere ungdom? Tror han da at en slik oppførsel vil hjelpe på rekrutteringa? Hvem vil frivillig utsette seg for en offentlig skitkasting? Jeg har stor tro på at om du er trygdet eller pensjonist, så er du godt egnet til å sitte som folkevalgt i Alta kommune for å jobbe frem gode løsninger for oss.

Så mitt hjertesukk til Altas befolkning, og da mener jeg alle også de trygdede og pensjonister, gå til valgurna ved neste kommunevalg.

Hanne Rishaug