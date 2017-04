– Er ikke arbeidsplasser det viktigste likevel?

Når politiske parti vil åpne sårbare havområder bruker de arbeidsplasser som argument. Men når det kommer til stykke er visst ikke arbeidsplasser det viktigste likevel. Det ble tydelig da Stortinget stemte ned SVs forslag om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet.

Vi har blitt fortalt mange fortellinger om olje i nord – eventyr om rikdom og nye tider. Fantastiske fortellinger om sameksistensen mellom fiskeri og oljeindustri. Fiskernes fortellinger om seismikkskyting og skremt fisk er visst ikke like viktig. Heller ikke at Goliat-feltet er midt i gyteområdet til lodda, en delikatesse for både japanerne og torsken – uten sammenligning forøvrig. Vi har blitt fortalt at sikkerhet og beredskap er i verdensklasse. Likevel vet vi at det er lite å stille opp med om uhellet først er ute med uværet. Oljevernutstyret har en bølgegrense som vårt eget hav ikke opererer med.

Av alle fortellingene vi har blitt fortalt har den om arbeidsplasser vært den aller største, den fineste, den mest fortalte. Oljeindustriens lovnader om arbeidsplasser og ringvirkninger i kystkommuner har i tiår blitt servert på glanset papir. Med den har man forsøkt å overvinne frykten for at vår største verdi, fisken, skal risikere forurensing eller å bli jaget vekk.

Når det faktisk kom til stykket, når plagsomme fiskere, kystfolk og miljøfolk hadde fått innestemmen tilbake, og utbyggingsløsning på Johan Castberg-feltet skulle velges, var visst ikke arbeidsplasser det viktigste likevel.

At det ikke er det viktigste for industrien er nå én ting. Det har vi sett tidligere da Eni valgte å bygge skandaleplattformen sin i Sør-Korea under arbeidsforhold som krevde liv, framfor å sikre oppdrag til norsk industri.

Men at partiene som har pressa frem åpning av havområdene våre ikke er villige til å presse frem utbyggingsløsninger som sikrer arbeidsplasser, framstår for meg som et svik. At Høyre og Frp stemte i mot er muligens i tråd med regjeringas passive næringspolitikk, men at Ap og Sp stemte mot å stille krav om ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet for å utløse lokale ringvirkninger, er direkte skuffende.

Alle med åpne øyne ser at ilandføring er nødvendig om lokale arbeidsplasser og ringvirkninger er viktig. SV ønsket opprinnelig ikke åpning av Barentshavet, men etter at det ble bestemt har vi krevd den beste beredskap og utbyggingsløsninger som faktisk gir arbeidsplasser på land for dem som tar den største risikoen. Dessverre fikk ikke forslaget om ilandføring støtte i Stortinget. Ingen folkevalgte i nord støttet ilandføring, bortsett fra SVs.

Finnmark trenger ikke fine fortellinger for at det skal bli lettere å hente ut ressurser i våre lokalsamfunn. Vi trenger at det stilles tydelige krav dersom hensyn til folk og fylkets framtid skal settes først.

Kirsti Bergstø (SV)

Stortingsrepresentant