– Kløfta burde kommet lengere frem i køen

Dagens regjering gikk til valg på å satse på samferdsel og infrastruktur. Og her har regjeringen absolutt innfridd. Det kommer til å lukte asfalt over hele landet både i sommer og i somrene som kommer. Og det kommer til å bli brukt store midler på viktige samferdselsprosjekt. Over hele landet.

I Finnmark gleder vi oss over at Kvænangsfjellet endelig prioriteres og at den svært farlige Skarvbergtunnelen får rask oppstart. Forlengelsen av rullebanen i Kirkenes skal stå ferdig i 2019/2020. To store fiskerihavneprosjekt i Mehamn og Båtsfjord fullføres umiddelbart - og vi får 7 nye fiskerihavnetiltak i planperioden (selv om noen kommuner er skuffet over at de ikke lå i første halvdel). Store summer brukes også til å videreføre opprustninger langs E6 (bru/vei) og den påbegynte E105.

RV 93 Kløfta ville jeg gjerne hatt raskere oppstart på, dette viktige prosjektet burde kommet lengere frem i køen. Hammerfest ligger inne med sin by-pakke, noe Finnmark Fylkeskommune også har prioritert høyt. Ikke noen annen regjeringskonstellasjon enn denne vil noen gang - noensinne - prioritere samferdsel og infrastruktur høyrere enn dagens regjering har gjort. Så får vi forsøke å jobbe frem i køen de prosjektene vi fra Finnmark sin side savner i den fremlagte NTP.

Og så er det viktig å huske at også eksisterende veier har hatt et årelangt manglende vedlikehold. Dette etterslepet reduseres nå kraftig. Det er viktig for både sikkerhet og fremkommelighet.

Laila Davidsen (H)

Stortingsrepresentant