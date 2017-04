Storskole for 730 elever

I Altaposten av 30. mars då. blir administrasjonens forslag til lokalisering av ny storskole presentert. I samme avisartikkel blir også maksimalt elevtall for skolen oppgitt til 730.

I mitt aktive yrkesliv i 43 år som arkitekt har jeg arbeidet med vel 35 skolebygg fordelt over hele Finnmark, arbeidet med et 10-talls skoleutredninger og holdt en rekke inspirasjonsforedrag for skoler i en planleggingsfase. En rød tråd gjennom mitt arbeid med skoler var å sette mennesket i fokus. Mine tanker om ny storskole preges derfor av den samme røde tråden.

I min vurdering av skolestørrelsen er et av de sentrale spørsmål «hvilke alders-grupper bygges skolen for og hvilken betydning har skolestørrelsen for barnas skolehverdag?». Planlagt storskole er en 1-7 skole som omfatter småskoletrinnet med barn i alderen 6 til 9 år og mellomtrinnet med barn i alderen 10 til 13 år. De fleste barn som begynner på småskoletrinnet kommer fra barnehage og dermed fra et miljø som oppleves som oversiktlig og trygt. Det sier seg nesten selv at opplevelsen blir en helt annen når 6-åringer kommer til en skole med 730 elever. Det kan hevdes at skolens utforming og arkitektur kan bidra til å minske barnas opplevelse av skolestørrelsen, men selv som arkitekt må jeg innrømme at jeg har mine tvil om disse tiltak vil være nok til å gi barna den tryggheten vi alle ønsker. Skolehverdagen oppleves ikke bare i skolebygget, men også på veien til og fra skolen og skolens plassering og rolle i nærmiljøet.

Det er i og for seg prisverdig at administrasjonen foreslår storskolen plassert på Komsasletta, da naturen gir mulighet for gode og unike uteaktiviteter. Plasseringen reiser imidlertid også andre problemstillinger. Hvilke konsekvenser har plasseringen for elevene som i dag sogner til Bossekop og Aronnes skole og for disse skolers nærmiljø? Hvordan fortoner skoleveien seg for de minste elevene på småskoletrinnet? Spørsmålene har gyldighet, uansett hvor den nye storskolen vil bli plassert. Skolens forankring i nærmiljøet skaper tilhørighet og gir elevene trygghetsfølelse. Dessuten bør en ikke undervurdere skolen som ressurs for nærmiljøet. Elevene for de 2 skoler som bli nedlagt vil få vesentlig lengre og utrygg skolevei. Dette vil føre til at elevene kjøres i større omfang til skolen, noe som er lite ønskelig i et miljøperspektiv. Den andre siden er tap av det sosiale elementet ved at elever går sammen til og eller fra skolen, noe som er en fin begynnelse eller avslutning på skolehverdagen.

Derfor stiller jeg meg undrende til noen argumenter som ble brukt i hovedutvalget for oppvekst og kultur, gjengitt i Altaposten av 14. november 2016. I artikkelen framgår det blant annet at barna i dag går i forfalne skolebygg. Disse må erstattes av en ny storskole. Det sies også at ny skolestruktur ikke handler om foreldrenes ønsker.

En kan derfor spørre seg om det er bare politikere som er meningsberettiget i en sak som vil prege oppvekstsvilkårene for barn i mange år framover. Det er på tide å minne om at det er foreldrene som opplever barns hverdag på kroppen! Et annet betimelig spørsmål er hvem som har ansvaret for de forfalne skolebyggene? Er ikke det politikernes ansvar til å sørge for et tilstrekkelig vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg? Hvilke garantier har vi om den nye skolen etter 25 år vil framstå som tilstrekkelig vedlikeholdt eller om den vil bli preget av forfall?

I samme artikkel i Altaposten framgår det også at Alta ungdomsskole ved åpningen var en av landets største, og at elevene som gikk der ikke har lidd noe nød. Om skolestørrelse og læringsmiljøet ved Alta ungdomsskole i slutten på 60 og på 70- tallet kan det sies mye. Hva med de store disiplinproblemer og de til dels lite hyggelige opplevelser flere elever hadde på skolen? Skolens størrelse og det problematiske læringsmiljøet vakte til og med nasjonal oppmerksomhet og ble kommentert i nasjonale mediers avisartikler. Derfor kan det ikke hevdes at den store ungdomsskolen var vellykket og at skolestørrelsen ikke hadde betydning for elevenes læring og trivsel.

Det påstås også at løsningen med en stor skole gir økonomisk handlingsrom til å fylle skolen med kvalitet. Norsk og internasjonal forskning viser heller ikke et entydig resultat som bekrefter at større skoler har bedre elevprestasjoner. En stor skole kan ha et stort og robust fagmiljø, men sammenheng mellom et robust fagmiljø, kollegiets størrelse og læringsmiljø/kvalitet er heller ikke entydig bekreftet i norsk og internasjonal forskning. En god skole for alle er basert på lærerens rolle i klassen og skolens pedagogiske plattform. Videre er det viktig at det gis tilstrekkelig tid og ressurser til pedagogisk utvikling på skolene og til lærerens videreutdanning.

Vektlegges det økonomiske argumentet mye tyngre andre relevante argumenter? Det kan fortone seg slik da fokus rettes på økonomisk handlingsrom som vil utløses av den planlagte storskolen. Økonomi er viktig, men enda viktigere er å skape en trygg og oversiktlig skolehverdag tilpasset barnas alder, i dag og i framtiden. Det er dette elevene har krav på fordi de representerer morgendagens samfunnsbyggere.

Derfor er det på tide at foreldre og pedagoger engasjerer seg i denne saken og diskuterer de fordeler og ulemper en stor skole medfører. Basis for en slik diskusjon må favne vidt. Det økonomiske argumentet er et av elementene som må likestilles med elevenes trygghet, foreldrenes opplevelse av skolehverdagen, pedagogers faglighet, miljøperspektiv og konsekvenser for nærmiljøet.

Peter Maisenhölder