– Ufrivillig morsom arroganse

«Dette kystopprøret som alle mener er etablert, det føler jeg ikke på i det hele tatt. Men noen AP-ordførere reagerer», uttalte fiskeriminister Per Sandberg til NRK i forrige uke.

Noen AP-ordførere…? Av og til går sur arroganse over til å bli ufrivillig morsom. Når en fersk meningsmåling viser at fattige ni prosent i Nord-Norge støtter Sandbergs forslag om å løse trålerne fra leveringsplikten, må det bety at også en stor del av hans egne velgere tar avstand fra forslagene han har lansert. Men sånt affiserer tydeligvis ikke en minister som hevder å representere folk flest. Da er alternative fakta gode å ha. For å sitere den amerikanske komikeren Groucho Marx: «Ikke kom trekkende med fakta. Det bare kompliserer saken». Trump-metoden, altså. Eller Komiske Ali.

En del av hans partifeller støtter ham, selvfølgelig. Paradoksalt nok også våre «egne» folkevalgte. Hans statssekretær Ronny Berg, for eksempel, som må sies å ha foretatt den raskeste politiske helomvendingen i nyere norsk historie, etter at han fikk det ærefulle verv som ministerens høyre hånd. Det samme med den nye listetoppen for Finnmark FrP, Bengt Rune Strifeldt. For et drøyt år siden var de sammen med FrPs fylkeslag i de tre nordnorske fylkene nådeløse i sin kritikk av egen regjerings fiskeripolitikk. Leveringsforpliktelsene måtte overholdes, ellers måtte trålkvotene tilbakeføres til kystflåten i de lokalsamfunn der hvor de hadde sin opprinnelse, var budskapet. Men det ville selvsagt ikke Sandberg ha noe av, og nå er plutselig lojalitet til partiledelsen den eneste forpliktelsen de kjenner…

Og Jan-Henrik Fredriksen, da – FrPs stortingsrepresentant som ble valgt inn på tinget for å tale finnmarkingenes sak: En gavepakke til Finnmark, er hans beskrivelse av ransforsøket. Sannelig litt av en takk for tilliten han i sin tid fikk fra folket i sitt eget hjemfylke.

Hva Sandberg og FrP står for – det vet vi godt fra tidligere. Solidaritet med distriktene har aldri vært noen fanesak for høyresiden; historien har vist oss at Høyre og deres støttespillere i enhver sammenheng og til alle tider har logret ydmykt for redere og ranere med hvit snipp. Småfolkets talsmenn har de aldri vært. For dem har knapper og glansbilder alltid vært gjeldende valuta i bytte mot naturressursene og verdiskapingen langs kysten og i distriktene. Spørsmålet er hvor lenge vi skal godta juggelet deres som gyldig betalingsmiddel.

Så hva med oss, da – velgerne? Folk flest, som FrP ynder å kalle oss – hva er viktig for oss? «Det er bare for politikerne å vifte med innvandrerkortet, så kan de ta fra folk det de vil», var det en som sa til meg for en tid siden. Fokuser på bompenger og sleng til oss en scooterløype eller to i tillegg, så jubler vi og klapper i hendene, ser det ut til, mens statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og fiskeriminister Sandberg – utrolig nok med ivrig assistanse fra våre egne folkevalgte – står bak ryggen på oss og sager over greina vi sitter på. Forsvaret, fiskerettighetene, politiet, akuttkirurgien ved småsykehusene, i tillegg til alt annet som nå for tiden skal kuttes, effektiviseres, omstilles, omstruktureres, omorganiseres, sentraliseres, nedbemannes, innspares, avvikles og nedlegges; eksemplene er utallige, og blir stadig flere. Og tilbake sitter vi med nesa i mobilen, strør om oss med smilefjes og tomler opp på Facebook, kommenterer likegyldigheter og krangler om uvesentligheter, mens ressursene hentes ut av fylket og landsdelen vår for å finansiere regjeringens milliard-skattelettelser til de aller rikeste.

Eller – skal vi ikke snart våkne opp og gi klar beskjed om at nok er nok…?

Magnar Leinan