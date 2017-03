Regjeringen med fiskeriminister Per Sandberg i spissen vil avvikle alle forpliktelsene for trålerne. Begrunnelsen skal være at dette ikke fungerer etter hensikten. Dette demonstrerer Regjeringens tafatthet. Dersom ikke regelverket overholdes så er det Regjeringen med fiskeriministeren i spissen som må slå ned på manglende overholdelse av regelverket enten dette gjelder tilbudsplikten, Aktivitetsplikten eller bearbeidingsplikten.

Det er dokumentert en rekke ganger at forpliktelsene ikke overholdes og lokale myndigheter har tatt opp dette med myndighetene. Dagens Regjering og ansvarlig statsråd griper ikke inn, men lar trålerselskapene selv bestemme hvor råstoffert skal leveres. Dette betyr at en rekke fiskerianlegg ikke får stabil råstofftilgang og dermed blir fiskeindustriarbeiderne tvunget ut i ledighet. Anlegg mister lønnsomheten og legges ned.

Ofte er eierne av trålerselskapene også eiere av landanleggene de har forpliktelser til. Dette betyr i praksis at de kan få stor lønnsomhet i flåteleddet, med tilsvarende underskudd på landanleggene de ikke ønsker å drifte videre.

Finnmark Arbeiderparti krever at tilbudsplikten strammes inn til en reell leveringsplikt. Høyres tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen omgjorde som kjent leveringsplikten til en tilbudsplikten.

Finnmark Arbeiderparti krever at fisken som er fellesskapets eiendom forvaltes slik at kystsamfunnene som er avhengig av den kan opprettholde bosettingen. Brytes forpliktelsene skal fisken bli igjen på kaikanten!

Fiskekvoter som faller i det fri fra 2028 overføres til en regional kvotebank som styret av Finnmark fylkeskommune.

Årskonferansen i Finnmark Arbeiderparti kan overhodet ikke akseptere at H/Frp-regjeringen ved fiskeriminister Per Sandberg gir 80% av ressursene gratis til redere og trålerselskap. Redere og trålerselskap som systematisk over tid har sabotert leveringsforpliktelser.

Finnmark Ap