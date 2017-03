– Hele fylket må få tilgang til tilstrekkelig strøm

Finnmark Arbeiderparti har i mange omganger gjennom de siste årene krevd at linja skal videreføres fra Skaidi og til Varangerbotn. Utgangspunktet for dette kravet er at tilgang på tilstrekkelig strøm er avgjørende for at næringslivet i Øst- Finnmark skal kunne få nødvendig utvikling og forutsigbare rammevilkår. Den siste utviklinga tyder på at utbyggingen i første omgang kun går til Alta, og at videreføring til Skaidi er skjøvet ut i tid. For Finnmark Arbeiderparti er det viktig at hele fylket får tilgang til tilstrekkelig strøm og vi krever at arbeidet videreføres fra Alta til Skaidi og videre til Varangerbotn.

Dette er infrastruktur som er avgjørende for all videre næringsutvikling. Enhver utsettelse er negativ for fylket. Statnett må intensivere sin planlegging fra Skaidi og østover, og dersom det utredes en 132 kv linje i dette området, må det også tredes en 420 kv linje, slik at begge alternativ blir tilgjengelig når investeringer skal vedtas.

Vi vet at vi ha hatt hendelser som resulterte i nedstengning av Snøhvit to ganger, for å sikre strømtilgang. Både når hovedtrafoen i Hammerfest falt ut, samt utfall i Troms og Finnmark i 2015, hvor Snøhvit måtte redusere drifta og bruke energi fra gasskraftverket.

Finnmark er et fylke rikt på ressurser, men også med mye vær som kan gi utfordringer. En usikker energiinfrastruktur kan ikke bidra til å utvikle og utnytte Finnmark sine naturlige fortrinn. Det er flere vindprosjekter på gang, men alle disse forutsetter økt overføringskapasitet. Det gjelder Berlevåg, Hamnefjell i Båtsfjord og et anlegg på grensen mellom Tana og Lebesby.

Petroleumsvirksomheten vokser i Finnmark og kommer til å bevege seg østover i fylket. Dette er en ønsket og villet utvikling. Videre har vi gode malm- og mineralforekomster i Øst-Finnmark, og utvinning av disse krever stabil energitilførsel. Øst-Finnmark produserer i dag god vindkraft – og flere anlegg kommer. Denne videreutviklingen krever et utvidet ledningsnett, som både kan håndtere overskuddskraft i perioder og importere kraft i perioder hvor det er nødvendig.

Internett langs kysten er knyttet til kystfiberen, noe som har vist seg svært sårbart. I vinter har flere steder mistet internettforbindelsen i kortere og lengre perioder. Dette gjelder Båtsfjord og Berlevåg over flere dager, og 12.mars 2017 mistet Lebesby kommune internett for tredje gang på grunn av fiberbrudd i sjøen. Det er kun kabelbåten «Nordkabel» som kan reparerer fiberbrudd i sjøen, og den har en lang kystlinje å betjene. Resultatet er at fiberbrudd kan bli langvarige og at vitale samfunnsoppgaver ikke lar seg gjennomføre. Dette er totalt uakseptabelt! En produktiv kyst må sikres tilfredsstillende internett tilgang.

Det må bygges nye landbaserte forbindelser til kystkommunene i hovedsak langs fylkesveiene i Finnmark, som et supplement til kystfiberen for å sikre forbindelsen og for å kunne gi en mulighet for fibertilkobling for bygdene langs traseen.

Usikkert strømnett som kan gi langvarige strømbrudd i et langstrakt fylke uten tilgang på alternativ energi er totalt uakseptabelt i 2017. Finnmark Arbeiderparti krever videreføring av 420 kv-linja fra Alta til Skaidi, med forpliktende vedtak om oppstart mellom Skaidi og Varangerbotn.

Videre at kystfiberen utbygges slik at steder langs Finnmarkskysten sikres en stabil tilgang til datatrafikk, samt at det realiseres en landbasert tilknytning som gir økt forsyningssikkerhet og nye steder mulighet for å koble seg på.

Ingalill Olsen

Leder i Finnmark Ap og stortingskandidat