Telenor-fallitt i Finnmark

Om formiddagen søndag 12. mars skjedde det igjen: Internettforbindelsen til mange hundre Telenor-kunder i flere kommuner i Vest-Finnmark ble borte. Telenors telefoniske kundeservice kunne forsikre at «nødvendig arbeid for å rette feilen blir gjort, og feilen regnes rettet i løpet av dagen».

Mandag, og forsatt ingen internett. Gjennom media opplyses det nå at det «trolig dreier seg om et brudd på sjøkabelen mellom Måsøy og Gjesvær», at Telenor opplyser at kabelbåt er på vei nordover, og at den «ventes til Gjesvær i løpet av – onsdag.»

I løpet av to år år har det samme skjedd – fem ganger! Alle gangene har Telenor-kundene i Finnmark vært uten internett i flere dager, og hver gang har Telenors diffuse forklaring vært «brudd på sjøkabel». Det som Telenor feilaktig velger å kalle «kundeservice» har opplyst det samme via en stemme innlest på bånd: «...arbeid for å rette feilen blir gjort, og feilen regnes rettet i løpet av dagen». Ingen mulighet for kundene til å komme i kontakt med noen i selskapet som kan forklare realitetene.

I selskapet Telenor; Norges største selskap innen telekommunikasjon, burde man jo – av alle – vite hvor viktig nettforbindelse er for næringsliv, institusjoner, butikker og enkeltpersoner i 2017. Mangel på internett svekker sikkerhet og beredskap, umuliggjør arbeid for alle som er avhengig av å bruke nett, og hemmer øvrig vital samfunnsvirksomhet.

Og – et selskap for telekommunikasjon burde selvsagt prioritere det å kunne informere sine kunder på en best mulig måte. Men i samtlige av tilfellene hvor Telenor-kunder er blitt fratatt nettforbindelse har selskapet helt unnlatt å komme med noen reell forklaring på hva som skjer: – Hva skyldes de stadige sjøkabelbruddene? Er det egentlig sånn at Telenors system/utstyr er for dårlig til å kunne opprettholde stabil nettforbindelse i Vest-Finnmark; slik alt nå tyder på? Er beredskapen for å rette opp feil innen akseptabel tid bare suverent nedprioritert? Hvorfor er det slik at lokale InfraNord har ordnet en reserveløsning via Øst-Finnmark for sine kunder, mens Telenor har unnlatt å gjøre dette? Vil system/utstyr nå bli forsterket/forbedret?

Telenor har også, skammelig nok, unnlatt å komme med en – beklagelse overfor sine kunder; langt mindre tilbudt avslag i pris; for den tiden selskapets kunder ikke har fått den varen de betaler for.

– Er det kanskje sånn at storselskapet med sete i Hovedstaden vurderer saken dithen at det rett og slett ikke er så nøye at noen hundre kunder i avsidesliggende Vest-Finnmark er dager og; tilsammen, uker uten nett? Om liknende langvarige internettbrudd hadde skjedd i Oslo ville det nok både blitt Dagsrevy-innslag og øvrig rabalder!

Selskapet Telenor har ved alle disse tilfeller av «brudd på sjøkabel» opptrådt med en arroganse og mangel på respekt for sine kunder i Finnmark som er reint oppsiktsvekkende. Telenor bes med dette om å informere om hva som egentlig har skjedd i disse tilfellene, og om kundene i tiden som kommer kan forvente mer av det samme. Det bør informasjonsansvarlig for selskapet i nord snarest gjøre, ikke minst ut fra helt vanlig – folkeskikk.

Telenors kunder fikk først nettet tilbake om ettermiddagen lørdag 18. mars. De hadde da vært i seks døgn og fem timer uten nett.

Geir Johansen