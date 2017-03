– Ny løsning skal gjøre oss enda bedre

Finnmark journalistlag trekker i en uttalelse 8. mars fram Finnmarkseiendommen (FeFo) som en versting når det gjelder innsyn og offentlighet.

La meg derfor berolige journalistene: Vi er godt i gang, og ikke mindre beskjedne enn at vi for lengst har meldt oss på fylkesmesterskapet i offentlighet. Med mål om pallplassering.

Samfunnets mulighet til å kikke maktstrukturer i kortene er et helt sentralt prinsipp i demokratiet. En forutsetning for at vi skal kunne ha det slik er imidlertid at pressen får muligheten til å kunne avdekke kritikkverdige forhold, og at den tar rollen som vaktbikkje alvorlig. Et godt virkemiddel er lett tilgjengelige informasjonskilder.

Det er også leder Astrid Krogh i Finnmark journalistlag (FJ) opptatt av. I et innlegg som har vært publisert på forsidene i alle de største nettavisene og i de fleste papiravisene i fylket fra 8. mars og den påfølgende uka, trekker hun fram Nav og FeFo som verstinger - FeFo på grunn av postjournalen. Hun trekker videre fram Sametinget som drivende god, og et eksempel til etterfølgelse.

Den jevne leser kan bli villedet til å tro at det faktisk står så dårlig til med FeFo. Men du vil ikke tro hva vi har gjort: Etter tiårsjubileet har vi jobbet med omlegging av alle våre digitale tjenester, en ny og mer brukervennlig nettside, superenkle digitale søknadsskjemaer og en ny postjournal. Blant annet. Åpenhet og tilgjengelighet er sentrale element i FeFos strategi, og det skal gå raskt og enkelt å bruke våre tjenester. Vi er en maktstruktur i kraft av oppgaven vi er gitt, og vårt mål er å være transparente i størst mulig grad.

Tilfeldigvis hadde vi seminar om innsyn og åpenhet i FeFo samme dag som kritikken ble publisert. Sametinget har vært et forbilde i arbeidet som har pågått siden i september i fjor, og tidligere i år kjøpte vi inn ACOS Innsyn, det samme verktøyet som Sametinget bruker. Seminaret 8. mars var et ledd i dette arbeidet, og her var blant andre redaktøren i Finnmarken invitert til å komme og utfordre oss (noe han også gjorde på glimrende måte).

Noe stort poeng er det ikke, men hadde FJ ventet noen uker med kritikken, hadde toget gått. Jeg tar det uansett som et svært godt tegn at både pressen (og folk flest) er opptatt av oss, og at vi har samme målsetning. For FeFo er det en viktig drivkraft når vi skal levere enda bedre tjenester.

Sent i april ruller vi ut den nye innsynsløsningen som skal gjøre oss enda bedre. I mellomtiden får journalistene fortsette slik mange allerede gjør i dag: Sende en e-post og motta svar på dagen.

FJ er opptatt av pressens egen rolle og mulighet til å utføre samfunnsoppdraget sitt. Jeg vil legge til en dimensjon: FeFos legitimitet avhenger av tillit. Da må også forutsetningene for å kunne se oss i kortene, være de aller beste. Men vi er altså langt mer ambisiøse enn bare å nøye oss med gode postlister.

Av Eirik Palm

Kommunikasjonssjef i FeFo