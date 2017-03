– Lytter Morten til lytterne?

NRK Finnmarks redaktør Morten Ruud antyder at det er min egen feil, at jeg har den, etter hans mening, feilaktige meningen jeg har, om NRK Finnmark. At jeg ikke hører og ser nok på radio og TV.

Redaktøren nekter ikke for at viktige nasjonale og internasjonale hendelser i Finnmark ikke var dekket på NRK Finnmarks web-sider i helga. Han kommenterer det ikke.

Ruud trekker oppmerksomhet mot noe annet: At de dekket Barents Skirenn i fjor. Han synes tydligvis det er bra nok, selv om han vet at de har 20 års jubileum i år. At de var med radio på Yukigassen torsdagen. Men åpningssermonien var vel fredag, og finale og premiering på søndagen? At innslaget om norgesmester-jentene fra Porsanger kom på på tirsdagen. Mitt innlegg der jeg påpekte mangelen av dette, ble publisert mandagen. Det er nok bare en tilfeldighet.

Uansett - hvorfor var ikke våre viktige hendelser velsignet med minst en web-artikkel hver?

Vår web-hverdag

For ikke alle har mulighet til å organisere sin hverdag rundt NRK Finnmark sine sendetider. Målinger viser at vi alle gjør det stadig mindre. Mediehverdagen blir mer digital. Vi går på internett og sjekker nyheter og saker når vi selv finner tid. Det har NRK oppdaget, og derfor lagt opp bredt med websider.

Jeg har hørt sagt at "statistikk viser" at NRK Finnmark dekker hele fylket like bra. Men jeg har ikke sett noen av disse?

Prioritering av saker handler vel også om når de sendes? Jeg husker et intervju med en sørpå-radiostasjon, de hadde fått konsesjon til å sende riksdekkende, men da med krav om distrikts-lokale samt samiske sendinger. Mitt intervjuet ble sendt kl 05:45. Samiske sendinger ble vel helst sendt mellom kl 00:00 og 06:00. Men i statistikkene oppfylte de sine krav.

Bekymringsmeldinger

Jeg innrømmer åpent at jeg lytter og ser stadig mindre til NRK Finnmark. Ikke bare fordi også jeg har blitt mer digital. Men mest fordi jeg opplever finnmarkssendingene som stadig mindre relevant. Jeg synes det er trist.

Men det burde ikke komme som noen overraskelse på redaktøren. Jeg har "sendt bekymringsmelding" til ham om dette før. I leserinnlegg et par år tilbake, påpeker jeg manglende fokus på, og innhold fra, andre steder enn redaksjonsbyen. Og oppfordrer folk i hele Finnmark til mediedugnad, å sende inn tips og pressemeldinger til travle jounalister for å hjelpe til med å få en bedre dekning av hele fylket i NRK Finnmarks sendinger.

Angrep beste forsvar?

Redaktør Ruud avslutter sitt svar med en skivebom. Han beskylder meg for å angripe de 34 ansatte i NRK Finnmark. Hvor leser han det? Den jeg har kritisert, er lederen deres og de prioriteringer denne har gjort.

Jeg registerer at flere lyttere/seere/web-lesere, fra øst og vest, over en tid nå, også har etterlyst bedre dekning av hele fylket. Dette har tydligvis ikke hjulpet.

Jeg blir litt bekymret. Lytter ikke redaktør Ruud til brukerne av NRK Finnmark sine tjenester? Lytter han ikke til lytterne?

Sylvi Jane Husebye