Billigere kollektivtrafikk for studenter i Finnmark

Student i Finnmark? Snart kan du reise kollektivt i Finnmark for kun 250 kroner i måneden. Ungdom har hatt denne muligheten en stund, nå var det på tide å utvide en vellykket og rettferdig ordning.

Arbeiderpartiet, Sv og Krf har bidratt til å gi studenter i Finnmark en enklere hverdag. Til nå har studenter ikke hatt studentpris på kollektivtrafikk i Finnmark, det blir det heretter slutt på.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet og samarbeidspartier vil nå alle studenter få billigere priser på kollektivtrafikk. Forslaget er at alle studenter vil inngå i ordningen med Finnmarkskortet UNG. Dette vil innebære at studenter vil kunne reise så mye man vil i hele fylket på bybuss, langrutebuss og hurtigbåt for 250 kroner i 30 dager. Dette vil bidra til å gi studenter en bedre økonomisk hverdag.

Studenter har like dårlig økonomi om de er 23 år eller 33 år. Derfor ønsker vi å tilby denne ordningen til alle studenter. I tillegg vil dette bidra til å gjøre Finnmark enda mer attraktivt som studiested og gi studenter i Finnmark økt mulighet til å reise i og oppleve fylket.

Forslaget vil gjøre det enklere og billigere for studenter å reise i Finnmark. Studenter har allerede en anstrengt økonomi, dette forslaget vil kunne lette noe på studentøkonomien. Ved å innlemme alle studenter i Finnmarkskortet UNG har Arbeiderpartiet, SV og KrF bidratt til å gi alle studenter en lettere og enklere hverdag.

Tarjei Jensen Bech

fylkestingsrepresentant Arbeiderpartiet