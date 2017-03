– At vi svikter Finnmark, det er en sterk påstand

Fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sylvi Jane Husebye, hevder i et innlegg til finnmarksavisene at NRK Finnmark svikter Finnmark. Det er en sterk påstand.

Som eksempel på at vi har svikter Finnmark bruker Husebye blant annet det russiske vennskapsskirennet i Rajakoski, som er et årlig arrangement. Husebye har rett i at dette er et spesielt skirenn, der deltakerne krysser de tre nasjonenes grenser øverst i Pasvik rundt Treriksrøysa. I år ble dette rennet arrangert for 20. gang. Vi dekket ikke dette rennet i år, men vi fulgte det i fjor. Vi fokuserte nettopp på at i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen mellom øst og vest så har man lengst nord i Europa et vennskapsskirenn på tvers av grensene. Den reportasjen ble også vist i beste sendetid på Søndagsrevyen. Publikum? Flere hundre tusen seere over hele landet, og garantert mange i Finnmark.

NRK Finnmark var denne uken i Nikel og dekket åpningen av et nytt besøkssenter for Pasvik naturreservat. Der var det ingen andre norske medier til stede. Det var likevel en viktig hendelse i det norsk-russiske miljøsamarbeidet, i et område som er svært viktig for både russiske og norske myndigheter – og for folk i Finnmark. Dette er bare et eksempel på hva vi gjør. NRK Finnmark har tre journalister på lokalkontoret i Kirkenes. To av disse snakker russisk og alle har til enhver tid gyldig visum og akkreditering akkrediteringer og visum til Russland. NRK Finnmark er NRKs hovedressurs når det gjelder kunnskap og kompetanse på forholdet mellom Russland og Norge i nord.

– NRK Finnmark svikter Finnmark – Skirennet har internasjonal interesse, men blir ikke dekket. Samtdiig ser man at det ligger fem saker om et hundekjøringsløp som arrangeres i byen der NRK Finnmark har flyttet sitt hovedkontor til.

Koblingen Husebye gjør med vennskapsskirennet og militærøvelsen Joint Viking kunne fungert som en symbolsak. Det er riktig, men det endrer ikke på dekningen vi har hatt av øvelsen, eller artikler og saker om hva denne øvelsen gjør med forholdet Norge - Russland. Hvem som helst vil finne masse om dette på våre nettsider og i våre radio- og TV-sendinger.

Et annet ankepunkt fra Huseby er at vi angivelig ikke har hatt stoff om Yukigassen i Vardø. Vi hadde et innslag i ettermiddagssendingen på onsdag og to på torsdag hvor vi hadde reporter til stede. Vi har opp gjennom årene hatt mange reportasjer fra Yukigassen. Porsanger IL-jentene sitt NM-gull i futsal ble med i sendingen tirsdag. Planen var mandag, men det lyktes vi ikke med før dagen etter.

Så til kritikken mot at vi har stor dekning av Finnmarksløpet: Vi har valgt å satse på dette løpet fordi det er et arrangement som kanskje best samler Finnmark til ett fylke – med involvering fra vest til øst og vestover igjen. Finnmarksløpet er aller minst et Alta-arrangement, men et arrangement som for det meste foregår andre steder i fylket. Det er et løp hele Norge følger med på og som har satt Finnmark på kartet internasjonalt, og som mange føler stolthet over å kunne være en liten del av.

Jeg vil håpe du Sylvi Jane Husebye i framtida tar deg tid til å faktisk følge med på det vi produserer i NRK Finnmark. Da vil du forhåpentligvis ha grunnlag nok til å la være å komme med en så sterk påstand som at 34 ansatte som står på alt de kan for Finnmark svikter Finnmark.

Morten Ruud

Redaktør, NRK Finnmark