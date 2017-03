Felles front for landbruket

Jeg støtter ordfører-oppropet for norsk landbruk.

Stortinget sa i 2014 at økt matproduksjon og økt selvforsyning er hovedmålene for norsk jordbruk. Det betyr at vi må ha et landbruk over hele landet som tar i bruk alle ressursene våre, både natur og mennesker, slik at vi kan nå Stortinget sitt mål. Landbruket skal produsere effektivt, men det må ikke gå på bekostning av de hovedformål for landbruket som stortingsflertallet allerede har bestemt.

Regjeringens jordbruksmelding som nå behandles, «Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon», svarer ikke på hvordan de vil nå Stortingets fire overordnede mål for norsk landbrukspolitikk som er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.

Regjeringen løfter derimot opp «kostnadseffektiv matproduksjon» som nytt hovedmål i meldinga. Hvis retningen for norsk landbruk skal være stordrift og større gårdsbruk, vil det slå veldig uheldig ut i vår kommune. Maten må produseres der jorda er. Vi må ha markedsordninger som sikrer at våre bønder har sikkerhet for å få levert det de produserer og at de får lik pris uavhengig av avstanden til nærmeste foredlingsanlegg.

Som ordfører i Finnmark vil jeg:

At Stortingets fire overordna mål for norsk landbrukspolitikk skal ligge fast.

Avvise et nytt hovedmål om kostnadseffektiv matproduksjon, da det vil overstyre Stortingets vedtatte mål for norsk landbruk.

Ha en landbrukspolitikk som ivaretar bosetting og verdiskaping i distriktene

At markedsordningene blir beholdt for å sikre landbruk over hele landet

At det legges til rette for et mangfoldig landbruk som tar i bruk jorda over hele landet for å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Jeg ber Stortinget følge opp de viktige målene Stortinget har allerede har satt når «Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» skal behandles i Stortinget.

Aina Borch, Porsanger

Terje Wikstrøm, Kvalsund

Monica Nielsen Alta

Kristina Hansen, Nordkapp

Alf E. Jakobsen, Hammerfest

Stine Akselsen, Lebesby

Rune Gjertin Rafaelsen, Sør-Varanger

Trond Einar Olaussen, Gamvik

Eva Danielsen Husby, Hasvik

Frank Martin Ingilæ, Tana

Johan Vasara, Kautokeino

Knut Inge Store, Nesseby

John Nystad, Karasjok

Robert Jensen, Vardø

Gudleif Kristiansen, Måsøy

Rolf Laupstad, Berlevåg

Geir Knutsen, Båtsfjord