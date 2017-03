– Trygget for hjelp når du trenger det

I am my own boss heter det så fint, for noen er det sant, men det fleste har en sjef å forholde seg til.

Men har man en sjef som ikke gir deg lønn for utført arbeid, skal du med Høyre i regjering slippe å sitte med skjegget i postkassa. Lønn for utført arbeid er en rett som ikke skal kunne trues av useriøse arbeidsgivere. Når Høyre velger å gjøre lønnsinndrivelse til en del av ordningen med fri rettshjelp, er dette også en seier for fagbevegelsen, der vi stiller vi oss ved siden av de svakeste i arbeidslivet. Nye nordmenn og unge arbeidstakere.

For er det én ting som er sikkert er det at den enkeltes rettssikkerhet i samfunnet ikke skal defineres av om du er fagorganisert eller ikke. Nå er på tide at rettsvernet tar over stafettpinnen for alle dem som i arbeidslivet blir utsatt for urettferdighet.

Høyre stiller opp til de som er svakest i arbeidslivet.. Vi sier til dem at dere fortjener den samme rettssikkerhet som andre allerede nyter godt av. Og vi styrker kampen mot useriøse aktører. Selv om LO har ytret seg i mot dette mener jeg at Dette er en seier for fagbevegelsen i Norge, som har kjempet for arbeidstakernes rettigheter til der vi er i dag. De må vi fortsette å spille på lag med. Derfor skal vi heller ikke stryke deres rolle fra Høyres valgprogram. Der er jeg veldig glad for at redaksjonskomiteen heller ikke innstiller på dette.

Marianne Haukland

Alta Høyre

Innlegget over ble lagt fram for Høyres landsmøte i helga.