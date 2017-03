– Må få turistene helt fram til opplevelsene

I vinter har jeg koser meg oppe i Finnmark. Under auroraborealis eller nordlyset har jeg gått på villsnø til byen, forbi Nordlyskatedralen rett ved der jeg bor. Jeg har gått på skispor i verdensklasse og spist mat fra spiskammerset i havgapet og fra Finnmarksvidda. Også i verdenskasse. Jeg lever det eksotiske livet som turister fra hele verden ønsker å oppleve. Det er veldig fint. Derfor tok jeg med bedriftskanalen til Høyre på hundekjøring ved siden av Altaelva, vi fikk en kulinarisk opplevelse og nordlyset sviktes oss ikke. En opplevelse for livet.

Opplevelsen med Høyre-venner var fin.

Men jeg ønsker å invitere Asia, Sør-Amerika, Europa og Oseania til å oppleve det eksotiske med Finnmark som jeg har utfor min dørstokk. Derfor må Høyre satse på våre flyplasser og infrastruktur som får turistene helt fram. For er det en ting jeg savner når jeg ser det grønne lyset danse over himmelen på vei til byen er en Asiatisk turist med kamera opp mot himmelen. Derfor må man utvide Alta lufthavn så regulariteten styrkes.

Turistnæringen er i stor vekst, men har utfordringer knyttet til logistikk. Dette gjelder flere byer i Finnmark. Kirkenes også.

Finnmark er fortsatt for eksotisk, for utilgjengelig. Men vi har et næringsliv som er klar til å satse, og klar til å sysselsette flere.

Marianne Haukland

Alta Høyre

Innlegget over ble lagt fram for Høyres landsmøte i helga.