Veibehov og bompenger

På vegne av gruppen «nei til bomring i Alta», uttaler Frank Johnny Nilsen seg i Altaposten bramfritt mot tilhengerne av spleiselag/bompenger for realisering av ny E6 gjennom Alta.

I utgangspunktet synes jeg det er forfriskende at noen bruker ytringsfriheten og uttaler seg «rett fra levra». Jeg går ut fra at han gir sine meningsmotstandere den samme, om ikke omtanke, så rett. Det er delte meninger om avlastningsveien – nå E6 gjennom Alta. Noen mener at det ikke er behov for noen ny vei, mens andre pukker på at veien må bygges – utelukkende med statlige midler. Så er det de som mener at denne veien er nødvendig og bare kan realiseres gjennom et spleiselag slik som alle andre sammenlignbare veier i Norge. Jeg deler denne oppfatningen.

Denne veien vil være en helt nødvendig forutsetning for Altas videre utvikling og vekst. Vårt veisystem i dag er dimensjonert for en annen tid med et helt annet trafikkbilde. Slik det ser ut i dag, vil trafikken i de nærmeste årene fremover bare vokse; det gjelder ikke minst tungtrafikken som verken Aronnesveien og spesielt ikke «miljøveien» dagens E6, kan ta unna!

Vi har i dag stor befolkningsvekst i Alta kommune med de gleder og utfordringer det gir oss. Jeg tror en jevn vekst vil være å foretrekke fremfor det motsatte. Dersom du stiller spørsmålet til kommunene som sliter med et dramatisk synkende folketall om de ønsker vekst eller fortsatt befolkningsflukt, tror jeg svaret er gitt! Jeg tror god infrastruktur er til beste for alle innbyggerne ikke bare entreprenører og leilighetsbaroner, men faktisk mest tilgode for de som har minst.

Dersom Nilsen og hans medlemmer er likegyldig til at det skal bygges flere boliger i Alta det er kortsiktig og trist. Hvor skal da våre nye innbyggere, herunder barn og barnebarn bo i fremtida? Må det kanskje bli så ille at veksten avtar og stopper opp, fordi veinettet er mettet og boligbyggingen både i øst og vest stopper opp? Stopp i boligbyggingen fører til enda høyere boligpriser enn det vi har i dag og fungerer svært usosialt – spesielt for de unge og de med dårlig betalingsevne.

Den nye nasjonale transportplanen (NTP) varer i 11 år og E6 gjennom Alta ser ikke ut til å komme inn der – til tross for klare løfter fra bl.a. Frps politikere såvel sentralt som lokalt i Alta. Slik det nå ser ut, må vi ikke forvente at denne veien lar seg realisere før hen mot 2040! Å planlegge, prioritere og ferdigstille en slik vei tar normalt lang tid; eksempelvis ble Langfjordveien påbegynt i 1986 og er ennå ikke ferdig.

Hvordan vi kan greie oss uten en forsvarlig veiløsning i mellomtida, vil kreve både strenge begrensninger og omlegging av kjørevaner for samtlige trafikkanter. Jeg ser for meg en storstilt kollektivsatsing, kombinert med en streng reduksjon og regulering av så vel privatbilisme som næringskjøretøy. Sannsynligvis må man også vurdere upopulære tiltak som rushtidsavgift og datokjøring. Alt dette avhenger selvsagt av om trafikken utvikler seg videre som den hittil har gjort. Så langt ser vi kun en økning.

Otto Erik Aas

Alta SV