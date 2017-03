– Alle skal ha det trygt der de bor

Senterpartiet jobber for at alle landets innbyggere, uansett hvor de bor alltid skal ha det trygt. Alle skal ha rask tilgang til hjelp når de har behov for det. Enten det er politi, legehjelp, brannvesen, forsvar eller mat, skal ikke hjelpen være langt unna. Dette er en grunnleggende rettighet Norges innbyggere har.

Regjeringen har iverksatt en politireform som sentraliserer politiet. Regjeringen kaller det en nærpolitireform, når det som egentlig skjer er at de skaper en fjernpolitireform – i hele landet.

Nå er det bare regjeringen selv som har troen på sin egen reform. Det er gjort en undersøkelse gjennomført av Politiforum blant 6000 politi, der konklusjonen er at regjeringens reform ikke vil føre til raskere responstid eller nærhet til folket. Senterpartiet mener at de ansatte i politiet må få større medbestemmelse i gjennomføringen av reformen, for hvem vet bedre enn de som faktisk jobber med det? Det er også viktig at kommunen blir hørt i sin mening om at lensmannskontoret skal få bli. Ikke slik i dag, der lensmannskontoret i Nesseby blir nedlagt mot lokale behov og ønsker.

Senterpartiets mål for forsvars- og sikkerhetspolitikken er å sikre norsk suverenitet – over hele landet. Norge har en viktig geografisk plassering og en kyst rik på naturressurser, derfor er et sterkt nasjonalt forsvar helt avgjørende for landets trygghet. Vi må ha en beredskap som kan sikre alle delene av norsk territorium. De store investeringene Stortinget har bestemt vi skal bruke på kampfly, vil låse forsvarsbudsjettet i lang tid, og skape ubalanse i de forskjellige avdelingene som forsvaret har. Senterpartiet mener vi må unngå at investeringene i kampfly går på bekostning av land – og sjøforsvar, for å unngå det må overføringene til forsvaret økes.

Senterpartiet er den fremste forkjemperen for et sterkt Heimevern (HV). I VG 7.3.2017 slås det alarm om manglende sammenheng mellom lovpålagte oppgaver, og antallet soldater som skal utføre dem. Vakt og sikring av viktige bygg og institusjoner er HV sin hovedoppgave i en krigssituasjon, derfor medfører regjeringens kutt i HV en stor risiko for samfunnsberedskapen.

Senterpartiet mener at norsk matproduksjon er en viktig del av landets beredskap. I Norge blir tilgang til nok og trygg mat sett på som en selvfølge, selv om vi vet at uforutsigbarheten i global matproduksjon øker. Klimaendringene vil bidra til enda mer uforutsigbarhet i framtiden. I en situasjon der matsikkerheten til et land er truet, vil ethvert land først sikre mat til egen befolkning. Senterpartiet ønsker å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, dette vil gi landets innbyggere økt trygghet i en mer usikker verden.

Erle Guvåg

Fylkesleder

Finnmark Senterungdom