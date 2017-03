– Tilgjengelighet bør være en selvfølge

Finnmark Journalistlag merker seg at flere kommuner og store statlige institusjoner ha for dårlig- eller ingen elektronisk postjournal. Dette til tross for at man er underlagt offentlighetsloven. Slik vi ser det er dette en svekkelse av demokratiet og vi viser derfor til offentlighetsloven paragraf 1:

«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

Nav er en av dem som ikke har elektronisk postjournal. For å få tilgang må man kontakte NAV som igjen ber om en redegjørelse for hvilken enhet man ønsker innsyn i. Dette blir så tilsendt per post. Dette er ikke godt nok for et statlig organ som i sin forvaltning påvirker hverdagen til mange innbyggere. Finnmark Journalistlag forventer at Nav får til et system som gjør det enkelt for alle å følge med.

Lokalt ønsker vi å trekke fram Finnmarkseiendommen. Postjournalen tilbys i PDF. Et viktig poeng ved å tilby postjournal på nettsiden bør være at den er enkel å bruke. Postjournalen som Fefo tilbyr er først og fremst vanskelig å finne. Når man så er kommet inn må man gjennom flere operasjoner for å få innsyn. Postjournalen bør ligge tydelig på nettsiden og være enkel i bruk.

Samtidig som disse to offentlige institusjonene ikke klarer å tilby publikum tilstrekkelig innsyn, vil vi trekke fram en rekke andre kommuner som er eksempler til etterfølgelse. Tana, Karasjok, Porsanger, Gamvik, Lebesby, Alta og Kvalsund har systemer som er enkle å bruke. Her kan man laste ned dokumentene som ikke er unntatt offentligheten, man behøver ikke søke om innsyn. Tidsbesparende for begge parter. Dette bør være mulig for flere når relativt små kommuner med begrensede ressurser og økonomi får det til.

I tillegg registrerer vi en rekke kommuner som ikke oppdaterer sine postlister. Blant annet har ikke Vadsø kommune oppdatert sin postjournal siden mars 2016. Å gi innbyggerne tilgang til postjournalen må være en selvfølge i 2017.

Vi frykter at sterkt forsinket journalføring og/eller ingen elektronisk journalføring undergraver offentlighetsloven – og dermed demokratiet. Møter kan avvikles i hemmelighet, saker kan avgjøres uten offentlig debatt og direktiver kan sendes til underordnede organer – uten at offentligheten får kjennskap til hva som skjer.

Pressen har et særlig ansvar for å verne om, og oppfordre til åpenhet:

VVP 1.1: Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.

Finnmark Journalistlag minner derfor om at offentlige institusjoner og kommuner har et viktig ansvar for å ivareta demokratiet.

Astrid Krogh

Leder i Finnmark Journalistlag