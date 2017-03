– Er kunnskap viktig?

Kirsti Bergstø uttaler onsdag til Altaposten at SV jobber for et godt helsetilbud til Altas befolkning. Hun nevner da en rekke saker hvor SV og hun selv har engasjert seg. Det er riktig! Bergstø har dekning for at hun sammen med andre har engasjert seg prisverdig i nevnte saker, noe vi er godt fornøyd med.

Det er selvsagt ikke enkelt for en person å være en samlende politisk representant for et fylke med motstridende regionale interesser; de fleste innser det. Problemet er imidlertid, slik vi ser det, at Bergstø som representant for vårt parti, som hevder å tufte sine politiske avgjørelser basert på kunnskap, nekter å vurdere utredninger som er foretatt av høyt respekterte og ofte anvendte byråer med høy integritet (her Oslo Economics). Er ikke nettopp ny kunnskap alltid viktig?

Senest på årsmøtet 25. februar, ble Alta SVs anmodning om å ta opp Oslo Economics konsekvensanalyse i Vest-Finnmark avvist. Hvorfor?

Hvorfor er det slik at det nye sykehuset i Vest-Finnmark i fremtiden må ligge der det gamle ligger i dag, uavhengig av om det er den mest rasjonelle plassering? Er det ikke enighet om at vi skal sikre mest og best helsetilbud for hver krone og at brukernes behov skal prioriteres først?

Alta SV har hele tida reist krav om en konsekvensutredning før sykehusplasseringen, slik det også er pålagt og gjøres i andre deler av landet, men vi er blitt avvist av partiet vårt både på fylkesnivå og nasjonalt.

Kan Bergstø gi befolkningen i Alta gode grunner for at slikt sikkerhetsarbeid ikke skal gjennomføres her i Finnmark?

Otto Erik Aas