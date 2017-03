– Huet til Finn skulle gjerne flere av oss hatt

Jeg innrømmer glatt at jeg synes 17 sekunder tilbake til den russiske bjørnen var i minste laget, men Finn-Hågen Krogh ga oss ingen grunn til å være bekymret.

Gjentatte kraftanstrengelser for Sergej Ustjugov ble avvist. Han var fem sekunder unna, men noe sa meg at 26-åringen fra Tverrelvdalen hadde kontroll. Sliten var han selvfølgelig, men han har både spurten i orden og et taktisk hode av sjeldent kaliber.

– Huet til Finn skulle jeg gjerne hatt. Jeg er så glad vi hadde han på siste etappe, sa lagkompis Martin Johnsrud Sundby etter den spennende innspurten. Han vet litt om å svikte når det virkelig gjelder, selv om få har hans kapasitet og tålmodighet.

Finn-Hågen sviktet ikke da det gjaldt som mest. Han har tvert i mot vist seg å være en sammensatt idrettsutøver, en som kan senke skuldrene og restituere med klokskap, før han tar sats og viser hva han er bygd av. Som på ankeretappen. Det å prestere når det virkelig gjelder er en kunst. Vi har sett alle dem som nesten fikser det, men som er en skitupp etter.

Vi trenger dem også, men fredag ettermiddag ville vi helst ha en som var opptil flere tupper foran. En idrettsutøver i Bjørn Wirkolas ånd, som kan sette nedslag etter en kraftprøve av de sjeldne.

Finn-Hågen har vært et sjeldent talent i mange år. Et talent som er forvaltet på ypperste vis i Alta og omegn, med foredre som støtter han i tykt og tynt. Pappa Arild Krogh har tråkket hver minste millimeter av traseen i Dalen, slik at rammebetingelsene skal være de beste, og mamma Ragnhild har neppe vært dårligere som lagspiller og støttespiller. For det trengs. Mange må stille opp for å foredle en edelsten, ikke minst i nærmiljøet gjennom oppveksten. I Alta har vi også kulturen og trenerkapasitetene i nærheten.

Så er det kanskje viktig å skjønne at det finnes et liv ved siden av skisporet. Det bør Therese Johaug og Emil Iversen tenke på. Det er ikke verdens undergang å møte motstand.

Finn-Hågen tar seg en scootertur og tvinger ikke timetallet i løypa opp til ekstreme proporsjoner. Han kjenner kroppen best. Nok til å holde en russisk bjørn på avstand. Og takk gudene for det. Stolt er bare fornavnet vi føler akkurat nå.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør

i Altaposten