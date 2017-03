50 shades of Truth

I overskriften til en artikkel på nettstedet IFinnmark den 16.februar i år heter det: «Vi må liste oss, vi føler oss overvåket, de hilser ikke, de snakker ikke til oss og de driver med utfrysning». Dette skal beskrive arbeidsforholdene ved Alta videregående skole. I en artikkel i Finnmark Dagblad i går står en tillitsvalgt fram og kritiserer prosessene som er igangsatt i etterkant av Bruer-saken.

Forholdene ved vår arbeidsplass og forholdet til våre ledere er mer nyansert enn det som kommer fram i disse artiklene. Vårt inntrykk er at de fleste av oss som jobber ved Alta vgs har en arbeidsplass hvor vi trives, hvor vi ønsker å bli (ikke stor turnover), og som vi ønsker å utvikle til å bli enda bedre for våre elever. De enkeltsakene som kommer fram må det ryddes opp i, men vi tror ikke at det er slik at de fleste opplever overvåking og utfrysing. Vi er en stor organisasjon med rundt 240 ansatte – og det vil ikke være mulig at alle kommer like godt overens med alle. Men vi har rutiner og instanser for å løse problemer, og disse må brukes. VI som ansatte må også følge spillereglene i arbeidslivet, og det innebærer at vi ikke kan gjemme oss bak anonymitet hvis vi ønsker endringer eller har problemer.

For å vise nyansene: Det ble i artikkelen 16. februar hevdet at arbeidsmiljøet ble dårligere når Inger Persen startet som rektor. Mange som har jobbet her over flere tiår, hevder det motsatte. Det blir hevdet at det ikke er rom for diskusjon og kritikk. Vi opplever det motsatte: at det er større åpenhet i organisasjonen nå enn tidligere. Det framstilles som at ingen rutiner fungerer hos oss. Det er ikke riktig. Vi har samarbeidsutvalg, vi har AMU, vi har system for avvikshåndtering. Vi har en ledelse som skal lede. Skolen skal ikke ledes fra desken i FD/IFinnmark.

Prosessen omkring arbeidsmiljøet ved skolen har vært behandlet i samarbeidsutvalget. Rektor informerte at ansatte som ønsket å uttale seg om arbeidsforholdene ved skolen kunne ta direkte kontakt med AFF som gjennomfører denne kartleggingen. Kontaktinformasjon ble gitt, og de ansatte trenger ikke å gå om ledelsen for å uttale seg.

I artiklene i FD/IFinnmark blir rektors interne informasjon spredd ut og mistenkeliggjort. Vi mener ledelsen ved skolen får en umulig oppgave når de skal lede prosesser internt på skolen, hvis ethvert notat fra ledelsen blir gjengitt og tolket i media nærmest før de ansatte har fått lest disse.

Etter vår mening bør også fylkeslaget til Utdanningsforbundet være mer presise i sine uttalelser. I uttalelsene skilles det ikke mellom arbeidsforhold i FFK sentralt og ved Alta videregående skole. Vi savner politikere som står opp for skolen, i stedet for å snakke den ned. Det er tydelig hvor motivasjonen ligger: I iveren etter å oppnå en posisjon – det er jo snart valg – skal det vises «handlekraft», koste hva det koste vil.

Kjære fylkespolitikere, på avisens forsider gir dere inntrykk av å rydde opp og vise handlekraft. Ledelsen på skolen blir nærmest sagt opp i avisen. Hvis dere tror at det er dette som er å drive ansvarlig skolepolitikk, tror vi dere må tenke nytt. Det eneste dere oppnår er å dra ned elevene, ansatte, skolen og Finnmarks omdømme.

Renate Jakobsen, Ulf Dahlslett, Guri Aarøen, Elin M. Olsen, Hege Swan Løvlund, Ole Kristensen, Stian Hammersvik, Eva Linn G. Skjæret, Tanja Daniloff, Karen Anne Buljo, Tor Johansen