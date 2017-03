– Tilsnikelse av privilegier

Jeg har lovet å svare Helge Chr. Pedersen ved UiT, campus Alta tematisk, slik at dette blir oversiktlig og lettere å forstå for leserne. Nå kommer jeg inn på et nytt tema som Pedersen har trukket inn i debatten.

I Altaposten den 13.2.17 forteller Pedersen om sitt syn på hvem som er for urfolk å regne. Pedersen mener tydeligvis at «urfolk» kan være alt fra velutdannede, veltilpassede, velintegrerte, urbane mennesker, til avsondrete mennesker som lever på et steinalderstadium. Den førstnevnte kategorien kryr det av i Sametingets valgmanntall. Dersom Pedersen (og eventuelt andre) tviler på min påstand, kan han og andre, selv se etter når Sametingets valgmanntall blir lagt ut på Rådhuset i Alta. Dette skjer til sommeren, i forbindelse med kommende sametingsvalg.

Pedersen knytter sin private definisjon av hvem som er urfolk til artikkel 1.1.b. i ILO konvensjon nr. 169. I denne artikkelen kan man lese at «Denne konvensjonen gjelder for…folk i selvstendige stater som er ansett som innfødte fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.»

Den oppmerksomme leser kan ved selvsyn se at den norske befolkningen tilfredsstiller samtlige nevnte betingelser i artikkelen. Om samene i Norge gjør det er derimot tvilsomt. Dersom en følger Pedersen sin betraktning med utgangspunkt i dette, er den norske befolkningen dermed for «urfolk» å regne.

Hva mener en så ute i verden om kjennetegnene til de menneskene som ILO konvensjon nr.169 er ment å beskytte? La meg ta et eksempel på det.

«The International Group for Indigenous affairs» (IWGIA) « (Den internasjonale arbeidsgruppen for innfødtes saker.), er en uavhengig internasjonal organisasjon som arbeider for disse befolkningsgruppenes rettigheter. IWGIA forteller på sin hjemmeside at det som blant annet kjennetegner disse «indigenous peoples» (som på misvisende måte blir oversatt til urfolk) er at «Indigenous peoples have their own distinct languages, cultures, and social and political institutions that are very different from those of mainstream society.» (Dette blir på norsk: «Indigenous peoples» – innfødte folk - har sine egne distinkte språk, kulturer og sosiale og politiske institusjoner som er svært forskjellig fra storsamfunnet.)

Til dette er å si at de fleste av de som står innmeldt i Sametingets valgmanntall ikke kan snakke samisk. I tillegg er det slik at mange av dem som kan snakke samisk, har norsk som sitt hovedspråk. De aller fleste av dem skiller seg heller ikke kulturelt fra den øvrige befolkningen i Norge. Jeg vet ikke om en eneste same som kulturelt sett, er «svært forskjellig» fra den øvrige befolkningen i Norge. Samene i Norge har heller ingen sosiale eller politiske institusjoner som er «svært forskjellig» fra de sosiale og politiske institusjonene som ellers finnes i Norge. De samiske institusjonene som er blitt bygget opp i den senere tid er kopier av de norske institusjonene.

Og – det er skammelig at velintegrerte, velutdannede, veltilpassede, urbane mennesker av samisk avstamming, prøver å tilsnike seg særskilte politiske privilegier og andre privilegier, med henvisninger til innholdet i ILO konvensjon nr. 169. En konvensjon som er laget for å ivareta interessene til mennesker som lever i en ikke-integrert-, marginalisert og avsondret tilværelse.

Jeg vet ikke om Pedersen synes at slikt er greit. Vi i EDL synes ikke at slikt er greit.

Jarl Hellesvik

Leder i EDL