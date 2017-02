– En katastrofe for akutthelsetjenesten

I Øst-Finnmark ble nytt sykehus bygget i regionens største bykommune. I Vest-Finnmark valgte Finnmarkssykehuset overraskende nok Hammerfest (over 10.000 innbyggere) i stedet for fylkets største bykommune Alta med (over 20.000 innbyggere). Hvorfor? Offisielt heter det at sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast. For helseforetaket betyr «fast» relatert til sted og ikke til region som i andre deler av landet. Slik skulle ledelsen slippe unna en uhildet konsekvensutredning, og i nært samarbeid med Hammerfest rådhus, gjøre nytt akuttsykehus til et distriktsutbyggingstiltak med tanke på å sysselsetting og arbeidsplasser i byen.

I 2014 påsto styret i Helse Nord at Helseministeren ikke hadde åpnet for en annen lokalisering eller omlokalisering i Vest Finnmark. Denne påstanden ble senere avkreftet av Helseministeren! I ny nasjonal sykehusplan går det fram at sykehus kommer til å bli lagt ned, andre får flere, færre eller nye oppgaver og noen nye sykehus vil bli bygget. Bedre helsetjenester til alle er målsettingen, og alle vet hvor tett den «gylne medisinske timen» er knyttet opp mot akuttsykehusets lokalisering. Sagt på en annen måte; tidkrevende transport til akuttbehandling øker skadepotensialet, spesielt for pasienter med alvorlig sykdom og livstruende skader.

Mange husker sikkert direktør Vorlands noe nølende redegjørelse om Finnmarkssykehusets «grundige faglige vurderinger» og spørsmålene om lokalisering som i etterkant enten ble avvist eller avfeid som rent tøv av Finnmarkssykehuset? Noen uker senere aksepterte han imidlertid Alta kommunes gjentatte anmodning om en uhildet konsekvensutredning. Finnmarkssykehuset jublet ikke, der levde de fortsatt med frykten om at et profesjonelt selskap ville avsløre hemmeligheten om å hindre at nytt akuttsykehus ble etablert i Alta.

Høsten 2016 presenterte Oslo Economics, et av landets ledende selskaper innen rådgivning, resultatet av analysene som er basert på relevante, korrekte og dokumenterte opplysninger, hvor også samfunnstruktur, befolkningstørrelser og bosettingsmønster har fått sin naturlige plass. Utrednings rapportens konklusjon er entydig: Framtidig akuttsykehus i Vest Finnmark må etableres i Alta. Kost – nytte effekten og den samfunnsøkonomiske gevisten både på kort og lang sikt er som de fleste forstår meget stor. Et avsnitt i utrednings rapporten oppsummerer med få ord det meste:

«Som en følge av konklusjonene i denne utredning, bør det ikke bygges nytt sykehus i Hammerfest. Finnmarksykehuset HF bør først utrede lokaliseringen av et nytt sykehus i Vest Finnmark , der alle relevante samfunnsvirkninger vurderes. Det er sannsynlig at en slik analyse vil måtte konkludere med at akuttsykehuset skal lokaliseres i Alta».

Herr Mortensen, lokalpolitiker i Hammerfest og tidligere nestleder i Finnmark AP, ytret seg 9 januar i år i Altaposten om myter og fakta i regionen. Mest bekymret er han for tapte arbeidsplasser en flytting til Alta vil medføre. Framtidig akutthelsetilbud i regionen nevnes ikke, bortsett fra noen banale ytringer om Oslo Economics`analyser og beregninger. På et punkt er vi imidlertid enig; «Beslutninger bør (jeg mener må) bygge på kunnskap og analyser og ikke på følelser». Synd at han ikke formidlet dette synet til Finnmarkssykehuset for flere år siden.

Jeg har også notert meg fylkesordførerens harselerende utsagn for en tid tilbake om «å piske liv i en død hest». En tankeløs, upassende og arrogant ytring i en så alvorlig sak som denne? Men samtidig, hva kan da ikke andre partikollegaer ha funnet på tidligere? Politikeren som fortsatt sitter stille båten i Hammerfest, kunne jo ha fått inn klausulen «strukturen i Finnmark ligger fast» da han var representant på Stortinget og hadde tilgang til både partiorganisasjonen og regjeringsmedlemmer, inkl daværende Helseminister? Like vanskelig som å piske liv i en død hest ville det bli å endre på en håpløs klausul, og dermed var sykehuset i byen reddet for all framtid! Unødvendig å nevne det, men Hammerfest rådhus og Finnmarkssykehuset synes sementert i fortiden og styrt av særinteresser.

Forøvrig har jeg merket meg mangelen på åpenhet og innsyn som i hovedsak gjelder Finnmarkssykehuset. Det som har kommet ut til allmennheten er vanligvis løsrevne sitater tatt ut av sammenhengen enten for å skjule informasjon eller for å unngå at den hele og fulle sannheten kommer ut. Helse Nord på sin side har gitt uttrykk for at de ikke alltid kjenner seg igjen i presseopslagene, er feilsitert eller misforstått. De mener også at de jevnlig har gitt allmennheten innsyn i den informasjonen de til enhver tid besitter. Det siste er interessant, fordi Finnmarkssykehuset ofte gir uttrykk for at dette og hint er bestemt av Helse Nord.

Statsråd Høye har flere ganger uttalt at hensynet til pasientene alltid skal veie tyngst. Dette synet reflekteres i Oslo Economics` analyser hvor nærhet og tilgjengelighet framheves som viktig,mens et stadig økende antall lange og tidkrevende pasienttransporter og pårørendereiser i regionen er en stadig voksende utfordring. Siden Hammerfest rådhus og Finnmarkssykehuset ser virkeligheten på en helt annen måte enn selskapet, kom det ikke som en overraskelse da ledelsen i helseforetaket ytret at konsekvensutredningen mangler faglig tyngde!

En klausul som låser akuttsykehuset til et forutbestemt sted for å redde arbeidsplasser og sperre for en upartisk utredning om lokalisering, er med respekt å melde et forsøk på å presentere alternative eller fabrikkerte fakta som sannheter. La oss derfor håpe at Helse Nord og sentrale helsemyndigheter ser «strukturen i Finnmark ligger fast» relatert til region (Øst Finnmark og Vest Finnmark) og at endelig vedtak om lokalisering (sted) skal fattes på relevante og korrekte fakta som også inkluderer geografi, endringer i samfunnstruktur, befolknigsstørrelser og bosettingsmønster.

Det er vanskelig å si noe presist om hva som er for lang tid ved omgjøring, og derfor gir heller ikke loven noen tidsfrist for overprøving og omgjøring av vedtak fattet på tvilsomt grunnlag. Adgangen til omgjøring må imidlertid bero på en konkret vurdering, hvor lang tid som har gått og på hvilken måte f eks en offentlig virksomhet, har opptrådt. Dog er det verdt og merke seg at det i enkelte saker ikke bare er en rett til å omgjøre et vedtak, men også en plikt. Denne saken kan høre til kategorien plikt.

Det eneste fornuftige nå er at Helse Nord i samråd med høyere myndigheter nedsetter en uavhengig gruppe bestående av sakkyndige med mandat å granske Finnmarkssykehusets prosess og beslutningsgrunnlag med spesiell oppmerksomhet rettet mot habilitet, kommunikasjon – og informasjonsflyt, grad av politisk påvirkning, ekstern kvalitetsikring, åpenhet og ikke minst, hvorfor innsynsretten i lange perioder er blitt oversett.

La ikke denne saken bli til historien om da alt gikk fryktelig galt uten at høyere myndigheter grep inn. Hvor ble det forresten av de gravende journalistene, som også har en viktig samfunnsoppgave?

Paul K. Bakken

Sola kommune