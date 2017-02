– Hold fast ved Guds ord

Forslag til tiltak for å hindre et ras at utmeldelser av Den Norske Kirke

Kirkemøtet 2017 er nå historie. Ikke uventet gikk det slik mange av oss fryktet, dessverre! Det ble flertall for vigsel av likekjønnet ekteskap med stemmefordelingen 83 for og 29 mot. Men på tross av det fastholdt Kirkemøtet at det klassiske synet på ekteskapet skal videreføres, og har samme teologiske gyldighet som det utvidede synet på ekteskapet.

Det ble klart gitt uttrykk for at også dette syn fortsatt er et fullverdig og læremessig legitimt syn på ekteskapet i Den norske kirke. Flere av de konservative prestene på Kirkemøtet uttrykte bekymring for om det i praksis kommer til å bli gitt aksept og rom for deres syn, men representanter for Kirkemøtets flertall, inklusiv Kirkerådets leder, understreket tydelig at det fortsatt skal være rom for begge syn. Hun poengterte at hun «kjenner ansvar og forpliktelse for å bidra til å gjøre det levelig i kirken for alle som ønsker å høre til den». I debattene på Kirkemøtet ble det helt klart uttrykt at prester som velger å holde fast på kirkens tradisjonelle syn på ekteskapet, fortsatt har all rett til å undervise om ekteskapet etter deres tro og overbevisning, f.eks. til konfirmanter. Dette får vi velge å tro på, inntil det motsatte er bevisst. I praksis må forsikringen fra Kirkemøtet og Kirkerådets leder bety at konservative prester har rett til å holde fast ved sin tro og sin overbevisning, uten å trenge å frykte for å bli stigmatisert eller mobbet innad i prestekollegiet eller av andre kirkelige ansatte.

I Alta prosti er det mange prester. Selv om ingen, så langt jeg kjenner til, offentlig har gått ut med at de fortsatt holder fast ved kirkens tradisjonelle syn på ekteskapet som det eneste alternativ som Bibelen gir rom for, håper jeg virkelig at det fortsatt finnes prester her i Alta og/eller i nærområdet (Vest-Finnmark og Nord-Troms) som har denne overbevisning og som vil holde fast ved det, uten å åpne for kompromiss ved at de i praksis velger å støtte begge syn.

Kirka åpner døren – Et nødvendig grep av både bispemøtet og kirkemøtet.

I praksis vil dette i første hånd ikke hjelpe meg personlig, siden både jeg og mange andre med meg, allerede av samvittighetsgrunner har gått til de skritt å melde oss ut av Den Norske Kirke på grunn av Kirkemøtets vedtak og et generelt frafall fra Guds Ord. Men det vil kunne hjelpe mange, mange andre som seriøst vurderer å melde seg ut av DNK, dersom man ikke makter å få til et konstruktivt samarbeid med bibeltroe prester til å døpe sine barn, dele ut nattverd, til å vie og til annet kirkelig samarbeid.

Med henvisning til Kirkemøtets uttalelser som åpner for det, og til Skriften, vil jeg derfor sterkt oppmuntre konservative prester som velger å holde fast ved Guds Ord og sitt ordinasjonsløfte til frimodig å gi dette offentlig til kjenne, og til å undervise og lære slik enhver kristen forkynner er forpliktet til og slik Paulus uttrykker det: «Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet», 2Kor 4:2.

Skjer det at man lykkes med å få til et konstruktivt samarbeid med en eller flere prester som velger og våger å forkynne og stå for et bibelsyn i overensstemmelse med Guds Ord og sitt ordinasjonsløfte uten å gå i kompromiss med liberalteologien, så vil det kunne hindre et ras av utmeldelser av Den Norske Kirke.

