Spill for galleriet om null vekst

Naturvernforbundet reagerer på Monica Nielsen uttalelser i oppslaget om NRS. Den politiske posisjonen med Alta AP i spissen må slutte å skylde på prosessen. De må ta i bruk de virkemidlene de har, og de må brukes med skjønn for å oppnå målsetningen om null vekst i oppdrettsnæringen i Altafjorden. Virkemidlet er arealplanen.

Det er vanskelig å se hvordan Alta kommune skal få stoppet NRS uten at de tar i bruk midlertidig stans etter Plan og –bygningsloven (PBL) paragraf 13.1 til de har fått rullert arealplanen. Veksten må stoppes gjennom styring av arealer. De arealer som allerede er tildelt er det antageligvis vanskelig å få gjort noe med, men veksten må reguleres ved å redusere arealer som avsettes til akvakultur i den nye arealplanen. Samtidig må man være veldig bevisst på hvor arealene legges.

Kommunen kan i den forestående rulleringen av arealplanen sette vilkår til akvakulturarealer. Plan- og bygningsloven åpner for at det i reguleringsplan kan gis bestemmelser om grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet. Det kan også gis bestemmelser om tiltak og krav til ny og pågående virksomhet utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å utarbeide en veileder om planlegging i sjø.

Alta kommune har ikke en reell mulighet til å påvirke Fylkeskommunens avgjørelse om konsekvensutredning. Har en høringsinstans reist krav om supplerende utredning, men dette ikke er tatt til følge, skal fylkeskommunen gi begrunnelse for beslutningen. I praksis betyr det Alta kommune mest sannsynlig ikke vil få gjennomslag for et krav om konsekvensutredning.

Det må også stilles spørsmål om hvorfor Alta kommune forskjellsbehandler de ulike aktørene. Grieg Seafood får gjennom sin søknad om lokalitetsklaring uten at det tas hensyn til planadministrasjonens innstilling. Her har Alta AP ingen betenkeligheter med vekst. Nå som NRS søker, skal Alta AP plutselig være veldig streng. Samtidig kan det stilles spørsmål om det er etisk forsvarlig av Formannsskapet å dra på bedriftsbesøk hos Grieg samtidig som søknaden om lokalitetsklarering behandles av Alta kommune.

Det er vanskelig å se helheten i det den politiske posisjonen i Alta holder på med. Man sier null vekst, men åpner for lakseslakteri innenfor grensene til den nasjonale laksefjorden. Man åpner for lokalitetsklarering i et område som ikke burde vært åpnet for lakseoppdrett før rulleringen av arealplanen hadde vært fullført. Man setter seg nå på bakbeina og prøver å få stoppet søknad fra NRS, og lar være å bruke det eneste virkemidlet en har i dagens situasjon.

Dermed blir Monica Nielsens utspill om "ikke en eneste laks til NRS" et spill for galleriet.

Leif Gøran Wasskog

Leder, Naturvernforbundet i Finnmark