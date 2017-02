– Dempe eller skjerpe gruvekonflikten?

– Vi vil ha en mineralnæring i Norge, men vi må sikre samiske rettigheter og dempe konfliktnivået rundt gruveetableringer, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet.

Dette meldte NRK Finnmark 16.02.2017. Les det en gang til! Det er utrulig hva en stortingsrepresentant kan få seg til å si offentlig.

«Vi må dempe konfliktnivået rundt gruveetableringer»

Hva med å spørre hvor konfliktene kommer fra? I løpet av det siste tiåret har det vært konflikter rundt Nussir i Repparfjorden, Arctic Gold i Biedjovággi, Elkem Tana, Sydvaranger, dolomittgruve på Ljøsenhammeren, kvartsgruver i Pasvik og på Saltfjellet, Brønnøy Kalk, Rana Gruber, Sulitjelma, Nordic Mining ved Førdefjorden, Kodal Mining i Vestfold, for å nevne noen. I ALLE disse tilfellene kommer konfliktene av at gruveselskapa har lagt fram planer som innebærer store inngrep i naturen og oftest store utslipp av gruveavgang og kjemikalier til naturen. Slikt MÅ det bli konflikt av. Med slike gruveplaner blir de som blir berørt, enten det er fjordfiskere eller reindriftssamer, nødt til å forsvare levebrødet sitt. Dersom miljøbevegelsen skal ha noen som helst legitimitet i Noreg, er den nødt til å reagere på og mobilisere mot slike planer. Men hva gjør Arbeiderpartiet? Jo, i alle disse tilfellene har partiet sentralt og lokalt gått inn for at gruveselskapa skal få innvilga de inngrepa og utslippa de har søkt om. Dette er ikke en politikk for å dempe, men for å skjerpe konfliktnivået.

«Vi må sikre samiske rettigheter»

Et flertall av de nevnte omstridde gruveplanene er i konflikt nettopp med samiske næringer og samiske rettigheter. Etter at Sametinget med 37 mot 2 stemmer har sagt nei til Nussir, ønsker Helga Pedersen å overkjøre alle protester fra Sametinget, reindrifta og sjøsamiske fiskere, men samtidig våger hun å snakke om å sikre samiske rettigheter! Ikke nok med det, hun stilte tidligere også som Aps kandidat til sametingspresident.

«Vi vil ha en mineralnæring i Norge»

Ja, det vil de aller fleste. Det er faktisk ingen som har tatt til orde for å legge ned hele den norske mineralnæringa. Men vi bør ha en mineralnæring som tar hensyn til naturen, som gjør inngrepa så små som mulig, som ikke truer andre næringer. I mange tilfeller er dette mulig. Det er ikke nødvendig å lage store dagbrudd, det er mulig å legge både uttak av mineraler og oppredningsverk under jorda. Det er ikke nødvendig å dumpe gruveavgang i sjøen, man kan utnytte store deler av uttaket bl.a. til bygningsmateriale, og tilbakeføre resten til gruva. Men dette krever en innsats, det krever forskning og der krever at myndighetene med kombinasjon av regelverk og økonomiske insentiver legger opp til en overgang til mindre miljøskadelig gruvedrift.

Det er dette som er veien til å dempe gruvekonfliktene, i tillegg til å godta at noen områder er så verdifulle som natur og som naturbruksområder at de bør få være i fred for inngrep. Men slik tankegang har vi ikke sett det minste tendens til fra Arbeiderpartiet. I stedet er de opptatt av å forsvare de billigste og mest miljøskadelige metodene, for at Norge skal være attraktiv for den internasjonale spekulasjonskapitalen.

Om det blei arrangert et norgesmesterskap i hykleri, har Helga Pedersen med dette levert en uhyre sterk prestasjon som skal være vanskelig å slå.

Svein Lund

Redaktør

gruve.info