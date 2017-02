Barna på benken, igjen...

For halvannen uke siden gikk Altaturneringa for aldersbestemte lag av stabelen. En turnering med rekordmange lag, hundrevis av glade spillere, engasjerte trenere og stolte foreldre. I etterkant av turneringa har jeg fått vite at det dessverre ikke er alle spillerne som har hatt den samme opplevelsen. Tvert imot er det fortsatt spillere som sitter med klump i halsen og venter på at det skal bli deres tur.

Et foreldrepar jeg har snakket med fortalte at deres datter hadde sittet på benken og grått fordi hun ikke fikk spille. Da det gjenstod to minutter fikk hun beskjed om å gjøre seg klar. Hun tørket da tårene og løp utpå banen. Dette var en spiller som hadde turt å spørre om når det var hennes tur. Hadde hun ikke spurt, ville hun da ha sittet hele kampen på benken undrer både jeg og foreldrene?

Foreldrene fortalte meg at de hadde ligget søvnløse etter turneringen, fordi de hadde så vondt av datteren sin, og fordi de føler at de møter veggen både hos treneren og foreldregruppa når de tar opp problemet.

– Det er belastende å stå alene, sier den ene, som mener det ikke finnes ett eneste argument for ikke å la en spiller få delta i mer enn ett eller to minutter.

– Det er urettferdig. Vi betaler dessuten kontigent som alle andre.

En annen jente skal ha sagt følgende når de andre spillerne etter kampen i gledesrus roste hverandre for godt spill: «Jeg har ikke spilt». Dette er faktisk hjerteskjærende. Om det er to eller ti spillere som har denne opplevelsen etter en turnering, spiller ingen rolle. Dette er utestengelse av barn og ungdom i en sårbar alder, og det grenser til mobbing etter mitt syn. Jeg vet om trenere som løser spillekabalen ved at de på forhånd har laget seg et skjema med alle spillernes navn på, hvor det står når hun skal bytte ut den enkelte spiller. Kanskje hadde det vært en løsning for flere? Eller blir det ikke «proft» nok for trenere på jakt etter å innfri egne ambisjoner?

– Hva er idrettsglede? Er det idrettsglede å sitte hele kampen på benken og se at de andre spiller?

Det er ikke mer enn to år siden at Altaposten hadde en sak om «Barna på benken». Den gang var det mange fagre ord fra trenere og klubbledere om at «alle skal med». Mads Stian Hansen fra Norges håndballforbund var også klokkerklar på at topping av lag i aldersbestemt idrett ikke er lov. Nå ser vi at det trengs en påminner. Trenere som lar enkeltspillere betale prisen for at laget skal vinne bør gå en runde i seg selv. Er det en god seier å innkassere, når du samtidig vet at det er en spiller som tusler i garderoben med gråten i halsen?

At foreldre til de barna som tilgodesees med masse spilletid, ikke evner å støtte de barna som opplever utestengelse er også for dårlig. Det er et ordtak som heter «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Den bør kanskje flere tenke på neste gang det koker i aulaen.

Hanne Larsen