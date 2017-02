I kommunestyret den 7.2.17 behandlet vi saken «Tilstandsrapport 2016» som omhandler grunnskolen i Alta. Det store tema ble satsning, eller etter noens syn – fravær av satsning på tiltak mot mobbing. I møtet, og i ettertid på sosiale medier, ser vi at deler av opposisjonen er særdeles indignert over utfallet av saken.

KrF har både nasjonalt og lokalt arbeidet over tid får å øke innsatsen mot mobbing i samfunnet.

I Alta fremmet vi, og fikk flertall i budsjettbehandlingen i desember 2014 følgende tiltak:

- «Kommunestyret ber rådmannen å utrede for politisk behandling opprettelse av en stilling/ funksjon knyttet til barn- og unge som særskilt skal ivareta området mobbing/ trivsel».

Dette fulgte vi opp da samarbeidserklæringen ble skrevet mellom posisjonspartiene med følgende tekst: «Det innføres et trivselsombud i skole og barnehage jfr. tidligere budsjettvedtak»

I kommunestyremøte den 16.11.2015 ble tilstandsrapporten 2015 for skolene behandlet

Her la Venstre ved Trine Noodt inn følgende punkt som ble vedtatt enstemmig: «Alta kommune skal gjennomføre en årlig kampanje mot mobbing». Dette er også bra, og ett av mange ledd som kan ha betydning for en bedring.

Kommunestyret behandlet tilstandsrapporten for skolene i Alta 2016. Rapporten viser noen positive trekk. Blant annet en nedgang i andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tross dette ser vi for få resultater, og altfor mange gruer seg for å gå på skolen. Ved enkelt skoler og klassetrinn er det store utfordringer.

All ære til Frp-politiker Claus Jørstad som står fram og gir et ansikt som mobbeoffer, og som tar til ordet for tiltak. Det er et bredt tverrpolitisk engasjement i Alta for å gjøre en så god jobb som mulig for å redusere mobbing i skole og samfunn. Det er klart uttrykt en nullvisjon. Vi har ulike tilnærminger til de forskjellige politiske løsningene. Denne gangen valgte Frp/V/SP og KP å fremme en modell inspirert av Oslo kommunes bystyre – mobbeombudet.

Posisjonen i Alta ønsker å ha en dialog med rektorene og skolene i kommunen før vi trekker en tydelig konklusjon. Vi ønsker å være trygg på at vi velger riktige virkemidler når vi skal øke oppmerksomheten mot mobbing. Derfor fremmet posisjonen følgende forslag:

«Alta kommune har nulltoleranse mot mobbing. Mobbing må forebygges ved økt fokus og holdningsskapende arbeid. Gjennomgang av forebygging og rutiner ved mistanke om mobbing skal følges tett og løses i samarbeid med skolen.

Saken tas opp på i møte mellom hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt rektorene i mai. Til dette bes administrasjonen å legge fram strategier for ytterligere fokus på trivsel i skolen, herunder vurdering av trivselsombud/ mobbeombud. Det bør innhentes erfaringer fra andre kommuner. Kommunestyret er innstilt på å innarbeide ytterligere ressurser til arbeid med trivsel i skolen gjennom neste budsjettbehandling»

Opposisjonen, og kanskje sterkest anført av Venstre mener posisjonen er tafatte. Vi kan leve med det. Særlig når protokollen viser at Venstre stemte med vårt forslag, slik at det var 31 av 35 stemmer som sluttet seg til forslaget. Høyre mente det var behov for andre løsninger. Jeg er trygg på at også Høyre har samme hensikt som oss, men vil gjøre ting på «sin» måte. Det er bra at vi noen ganger kan dra de tunge lassene i fellesskap som politikere i Alta. La oss gå foran både i politisk handling, men også i personlig engasjement og holdning. Nøkkelen til et mobbefritt samfunn ligger først og fremst i våre hender. Det er vi som danner den kommende generasjon. La nullvisjonen også gjelde i den voksnes verden, ikke bare for barna i skolen.

Knut Klevstad, gruppeleder Alta KrF